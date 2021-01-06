Süper Lig'de ara dönemde biten transferler! 2021 ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de ara transfer sezonu olarak da bilinen 2. transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 Salı itibariyle başladı. Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerinin de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanması sonrasında futbolseverler destekledikleri takımların yapacağı transferleri merakla beklemeye başladı. Diğer yandan 2. transfer ve tescil dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği 1 Şubat 2021 Pazartesi günü noktalanacak. Biz de sizler için Süper Lig'deki son dakika transfer haberlerini derledik.
Ocak ayı geldi, ara transfer dönemi başladı. Kadrolarındaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ardı ardına açıklama yapacak. 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek. Biz de sizler için bugüne kadar tamamlanan transferleri derledik.
(Gelişmeler güncellenecektir)