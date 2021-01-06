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Süper Lig'de ara dönemde biten transferler! 2021 ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de ara transfer sezonu olarak da bilinen 2. transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 Salı itibariyle başladı. Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerinin de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanması sonrasında futbolseverler destekledikleri takımların yapacağı transferleri merakla beklemeye başladı. Diğer yandan 2. transfer ve tescil dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği 1 Şubat 2021 Pazartesi günü noktalanacak. Biz de sizler için Süper Lig'deki son dakika transfer haberlerini derledik.

06.01.2021 12:26 - Son Güncelleme: 06.01.2021 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





