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Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Süper Lig bugün oynanacak 4 maçla sona erecek. Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok bugün oynanacak maçlar sonunda zirveden inmezse 8 sezon sonra bir ilki başaracak. Süper Lig'de son 8 sezondur yabancı oyuncuların gol krallığı serisi Umut Bozok tarafından bozulacak.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
22.05.2022 12:20 - Son Güncelleme: 22.05.2022 12:20
Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Ligde şampiyonluğu Trabzonspor elde ederken Avrupa Kupası bileti alan takımlar ve ligden düşenler de belli oldu. Gol Krallığı yarışında da ipi göğüsleyen isim neredeyse belli.

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Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok geride kalan haftalarda attığı 20 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Yıldız oyuncu bu haftayı da boş geçmedi. Dün Altay deplasmanında takımı 4-2 kazanırken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Kasımpaşa'nın sezon başında Fransız ekibi Lorient'ten kadrosuna kattığı Umut Bozok, 38 maçta attığı 20 golle dikkatleri çekiyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun sezon sonunda kulübüyle olan kiralık sözleşmesi sona eriyor. Ancak Kasımpaşa 1.5 milyon Euro ödediği taktirde yıldız oyuncunun bonservisini alabilecek.

Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Umut Bozok, bugün oynanacak maçlar sonunda zirveden inmezse 8 sezon sonra bir ilki başaracak. Süper Lig'de son 8 sezondur yabancı oyuncular gol kralı oluyor. En son gol kralı olan yerli oyuncu Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'dı… Kral, 2012-2013 sezonunda attığı 24 golle Gol Kralı oldu.

Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Umut Bozok'un ardından ikinci sırada Hataysporlu El Kaabi bulunuyor. Yıldız oyuncunun 16 golü bulunuyor. Hatay bugün evinde Giresun ile karşılaşacak. El Kaabi 4 gol atmadığı taktirde Umut Bozok zirveyi kaptırmayacak.

Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Kasımpaşa'nın yıldızını takip eden bir başka isim ise Trabzonsporlu Cornelius. Ancak son maç öncesi onun 15 golü var. Trabzonspor bugün Başakşehir ile mücadele edecek.

Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın

Bugün sahne alacak Karagümrüklü Pesic'in de 14 golü var. Umut Bozok bugün oynanacak son maçlar öncesinde krallığı garantilemiş gibi gözüküyor.

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