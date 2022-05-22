Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilk! Gözler bugünkü maçta! Umut Bozok gol krallığına çok yakın
Süper Lig bugün oynanacak 4 maçla sona erecek. Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok bugün oynanacak maçlar sonunda zirveden inmezse 8 sezon sonra bir ilki başaracak. Süper Lig'de son 8 sezondur yabancı oyuncuların gol krallığı serisi Umut Bozok tarafından bozulacak.
Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok geride kalan haftalarda attığı 20 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Yıldız oyuncu bu haftayı da boş geçmedi. Dün Altay deplasmanında takımı 4-2 kazanırken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Kasımpaşa'nın sezon başında Fransız ekibi Lorient'ten kadrosuna kattığı Umut Bozok, 38 maçta attığı 20 golle dikkatleri çekiyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun sezon sonunda kulübüyle olan kiralık sözleşmesi sona eriyor. Ancak Kasımpaşa 1.5 milyon Euro ödediği taktirde yıldız oyuncunun bonservisini alabilecek.
Umut Bozok, bugün oynanacak maçlar sonunda zirveden inmezse 8 sezon sonra bir ilki başaracak. Süper Lig'de son 8 sezondur yabancı oyuncular gol kralı oluyor. En son gol kralı olan yerli oyuncu Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'dı… Kral, 2012-2013 sezonunda attığı 24 golle Gol Kralı oldu.
Umut Bozok'un ardından ikinci sırada Hataysporlu El Kaabi bulunuyor. Yıldız oyuncunun 16 golü bulunuyor. Hatay bugün evinde Giresun ile karşılaşacak. El Kaabi 4 gol atmadığı taktirde Umut Bozok zirveyi kaptırmayacak.
Kasımpaşa'nın yıldızını takip eden bir başka isim ise Trabzonsporlu Cornelius. Ancak son maç öncesi onun 15 golü var. Trabzonspor bugün Başakşehir ile mücadele edecek.
Bugün sahne alacak Karagümrüklü Pesic'in de 14 golü var. Umut Bozok bugün oynanacak son maçlar öncesinde krallığı garantilemiş gibi gözüküyor.