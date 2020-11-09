Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan puan durumu! İşte maçlarının sonuçları, sıralama ve 9. hafta fikstürü

Süper Lig'in 8. haftasının 2. günün son maçı ise bu sezon tek hedef şampiyonluk parolasıyla çıkan, kurduğu kadro ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe ve Konyaspor arasında oynandı. Baskılığı bir oyun sergileyen sarı lacivertliler istedikleri golü buldular ancak Valencia'nın topu önüne elle alması sonucunda gol VAR'dan döndü. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeliler oldukça itiraf etti ama sonuç değişmedi. Maçın ikinci yarısında da ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip yediği 2 sürpriz gol ile sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.