Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan puan durumu! İşte maçlarının sonuçları, sıralama ve 9. hafta fikstürü
Süper Lig'in 8. haftasında heyecan sona erdi. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük 2-2'lik skorla biten mücadelenin ardından puanları paylaştı. İşte Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 9. hafta fikstürü.
Aynı saatte başlayan bir maç ise Süper Lig'in zirvesi için çok büyük önem taşıyordu. Geçtiğimiz haftaya bay geçen Aytemiz Alanyaspor, bu sezona kötü başlayan ve son maçta hocası ile yollarını ayıran Trabzonspor'u konuk etti. Birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Trabzonspor'da 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 8. haftasının 2. günün son maçı ise bu sezon tek hedef şampiyonluk parolasıyla çıkan, kurduğu kadro ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe ve Konyaspor arasında oynandı. Baskılığı bir oyun sergileyen sarı lacivertliler istedikleri golü buldular ancak Valencia'nın topu önüne elle alması sonucunda gol VAR'dan döndü. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeliler oldukça itiraf etti ama sonuç değişmedi. Maçın ikinci yarısında da ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip yediği 2 sürpriz gol ile sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.