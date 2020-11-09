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Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden
Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden
Sezon başında transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan ve taraftarından büyük tepki çeken Galatasaray, ligde Sivasspor engelini geçerek zirve yarışında sonuna kadar iddialı olduğunu gösterdi. Devre arası transfer dönemi için de kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim ve scout ekibinin raporları doğrultusunda transfer operasyonuna başladı.
09.11.2020 09:43
- Son Güncelleme: 09.11.2020 09:43
Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra üst üste puan kayıpları yaşayan ve ligdeki son 3 maçını kazanarak yeniden çıkışa geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son haftalarda yakaladığı çıkışı sezon geneline yaymak isteyen Cimbom, gözünü şimdiden ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra "Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah" diyerek, hem takıma hem de yönetime mesaj verdi.
Tecrübeli teknik adam, bu takımla devam etmeyeceğini ikinci yarıda bambaşka bir takım kurmayı planladığını bir nevi ortaya koydu.