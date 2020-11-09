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Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden

Sezon başında transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan ve taraftarından büyük tepki çeken Galatasaray, ligde Sivasspor engelini geçerek zirve yarışında sonuna kadar iddialı olduğunu gösterdi. Devre arası transfer dönemi için de kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim ve scout ekibinin raporları doğrultusunda transfer operasyonuna başladı.

09.11.2020 09:43 - Son Güncelleme: 09.11.2020 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





