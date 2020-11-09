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Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden

Sezon başında transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan ve taraftarından büyük tepki çeken Galatasaray, ligde Sivasspor engelini geçerek zirve yarışında sonuna kadar iddialı olduğunu gösterdi. Devre arası transfer dönemi için de kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim ve scout ekibinin raporları doğrultusunda transfer operasyonuna başladı.

09.11.2020 09:43 - Son Güncelleme: 09.11.2020 09:43
Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra üst üste puan kayıpları yaşayan ve ligdeki son 3 maçını kazanarak yeniden çıkışa geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden

Son haftalarda yakaladığı çıkışı sezon geneline yaymak isteyen Cimbom, gözünü şimdiden ara transfer dönemine çevirdi.

Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden

Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra "Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah" diyerek, hem takıma hem de yönetime mesaj verdi.

Galatasaray'da transfer operasyonunun düğmesine basıldı! 8 bomba birden

Tecrübeli teknik adam, bu takımla devam etmeyeceğini ikinci yarıda bambaşka bir takım kurmayı planladığını bir nevi ortaya koydu.

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