Formula 1 İstanbul GP'si öncesi öne çıkanlar! En fazla yarış kazanan isim, İstanbul'un en tecrübelisi ve daha fazlası...

EN TECRÜBELİSİ RAIKKONEN

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti. Bu alanda Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello, 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi oldu.

İspanyol Fernando Alonso, 314 yarışla üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan McLaren'in 20 yaşındaki sürücüsü Büyük Britanyalı Lando Norris ise en genç pilot olarak göze çarptı.