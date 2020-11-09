Formula 1 İstanbul GP'si öncesi öne çıkanlar! En fazla yarış kazanan isim, İstanbul'un en tecrübelisi ve daha fazlası...
Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, Formula 1 sezonunun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Valilik kararıyla seyircisiz yapılacak İstanbul GP için her şey hazır. Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti. Türkiye GP'si öncesi tüm detaylar...
Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.
EN TECRÜBELİSİ RAIKKONEN
Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti. Bu alanda Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello, 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi oldu.
İspanyol Fernando Alonso, 314 yarışla üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan McLaren'in 20 yaşındaki sürücüsü Büyük Britanyalı Lando Norris ise en genç pilot olarak göze çarptı.
EN ÇOK YARIŞ KAZANAN HAMILTON
Formula 1'de n fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.