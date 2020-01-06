Süper Lig'de 60 milyon euroluk şok! Beklenen verim alınamadı
18 Süper Lig ekibi sezon başında 182 transfere 60 milyon Euro ödese de beklediği verimi alamadı. Çoğu oyuncusunu kullanamayan ekipler finansal darlık içerisinde büyük zarara uğradı. Listenin üst sıralarında 4 büyüklerden bir takım da yer aldı. İşte zararı ortaya koyan o rapor ve detaylar...
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Süper Lig'de yapılan transferlerin 99'u, yüzde 50'lik oynama ortalaması bile yakalayamazken, yaptığı 8 transfere ortalama 491 dakika süre veren Göztepe en çok hayal kırıklığı yaşayan takım oldu. Kasımpaşa yenilerini kullanmada zirveye çıktı ama bu da sonuca yansımadı.
61 FUTBOLCU 17 HAFTANIN SADECE 4'ÜNDE ŞANS BULDU
Ekiplerin transfer ettiği futbolcuların 61'i 360 dakika bile sahada kalamadı. Dört maçın altında ligde süre alan bu oyuncular için milyonlarca lira maaş ve transfer bedeli ödenirken, 1000 dakikanın üzerine çıkabilen futbolcuların sayısı ise 53'te kaldı. 182 transferin sadece yüzde 29,1'i 1000 dakika barajına ulaşabildi.
EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI GÖZTEPE'DE
Yaz transfer döneminde 182 transfere 60 milyon Euro ödeyen 18 Süper Lig ekibi, tam anlamıyla karavana attı. Yapılan transferlerin 99'u yüzde 50'lik oynama ortalaması bile yakalayamadı. Göztepe transfer ettiği 8 oyuncusundan sadece 491 dakika faydalanarak en büyük hayal kırıklığını yaşadı.