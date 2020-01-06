Süper Lig'de 60 milyon euroluk şok! Beklenen verim alınamadı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Süper Lig'de yapılan transferlerin 99'u, yüzde 50'lik oynama ortalaması bile yakalayamazken, yaptığı 8 transfere ortalama 491 dakika süre veren Göztepe en çok hayal kırıklığı yaşayan takım oldu. Kasımpaşa yenilerini kullanmada zirveye çıktı ama bu da sonuca yansımadı.