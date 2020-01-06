Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor! Kosovalı forvet uçaktan görüntü paylaştı
Süper Lig'de ilk devreyi 27 puanla 7'nci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda devam ediyor. İlk olarak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini açıklayan sarı-kırmızılı ekipte 3. transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Galatasaray altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Kosovalı forvet sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte son dakika detayları...
06.01.2020 10:18
- Son Güncelleme: 06.01.2020 10:18
Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katarak sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da işler pek beklendiği gibi gitmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 mağlubiyet 2 beraberlik alarak Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişatı Süper Lig'de de sürdürdü.
Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor ile eşleşen Cimbom, ilk karşılaşmada kendi sahasında 2-0'lık mağlubiyet alarak taraftarlarda büyük bir şaşkınlık yaratırken, rövanş karşılaşmasında 4-0'lık galibiyetle turladı.
İkinci yarıda Lider Sivasspor ile arasındaki 10 puanlık farkı kapatarak üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Süper Lig devinde transfer dönemi hızlı başladı.
ONYEKURU DUYURULDU!
Galatasaray, ilk iş olarak Henry Onyekuru'yu kiralayarak camiayı sevince boğmayı başarmıştı. Aslan, Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızla gücüne güç katmıştı.