Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor! Kosovalı forvet uçaktan görüntü paylaştı

Süper Lig'de ilk devreyi 27 puanla 7'nci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda devam ediyor. İlk olarak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini açıklayan sarı-kırmızılı ekipte 3. transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Galatasaray altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Kosovalı forvet sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte son dakika detayları...

06.01.2020 10:18 - Son Güncelleme: 06.01.2020 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





