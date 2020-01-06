Beşiktaş'ın yıldızı bağımlı çıktı! Arkadaşları onu böyle tanıyor
Süper Lig'de ilk devre heyecanı sona erdi. Futbol heyecanına verilen kısa molada sporseverler transfer haberlerini dikkat kesildi. Lige verilen bu kısa arada sizler için rotayı saha dışına çevirdik. İşte Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyen yönleri...
Beşiktaş'ta herkes futbolculara gözünün içine bakıyor. Siyah beyazlı renklere gönül veren herkes, onların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki tüm Beşiktaşlılar'ın üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte tüm bu soruların cevapları...
PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI
Rap müzikle yoğun derecede ilgili. Antrenman sonraları kulağından müzik eksik olmaz. Dinlerken kendinden geçiyor. Rap alemindeki adı 'StiffWrist' olan Rebocho, 2016 yılında fibula kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası sözlerini kendisinin yazdığı 'Fibula' adlı rap şarkıya klip çekip yayınladı.