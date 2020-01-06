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Beşiktaş'ın yıldızı bağımlı çıktı! Arkadaşları onu böyle tanıyor

Süper Lig'de ilk devre heyecanı sona erdi. Futbol heyecanına verilen kısa molada sporseverler transfer haberlerini dikkat kesildi. Lige verilen bu kısa arada sizler için rotayı saha dışına çevirdik. İşte Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyen yönleri...

06.01.2020 10:51 - Son Güncelleme: 06.01.2020 10:53
Beşiktaş'ın yıldızı bağımlı çıktı! Arkadaşları onu öyle tanıyor

Beşiktaş'ta herkes futbolculara gözünün içine bakıyor. Siyah beyazlı renklere gönül veren herkes, onların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki tüm Beşiktaşlılar'ın üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte tüm bu soruların cevapları...

Beşiktaş'ın yıldızı bağımlı çıktı! Arkadaşları onu öyle tanıyor

PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI
Rap müzikle yoğun derecede ilgili. Antrenman sonraları kulağından müzik eksik olmaz. Dinlerken kendinden geçiyor. Rap alemindeki adı 'StiffWrist' olan Rebocho, 2016 yılında fibula kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası sözlerini kendisinin yazdığı 'Fibula' adlı rap şarkıya klip çekip yayınladı.

Beşiktaş'ın yıldızı bağımlı çıktı! Arkadaşları onu öyle tanıyor

ENZO ROCO: FOTOĞRAFÇI
Yeni yerler keşfetmeyi seviyor. Her tatil fırsatında değişik yerlerden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ediyor. Aynı zamanda fotoğraf makinesi koleksiyoncusu.

Beşiktaş'ın yıldızı bağımlı çıktı! Arkadaşları onu öyle tanıyor

UMUT NAYİR: KİTAP KURDU
Halen eğitim gördüğü hukuk fakültesinin kitapları dışında siyasi, bilimsel ve teknoloji kitaplarına yoğun ilgi gösteriyor. Sıkı bir kitap okuyucusu. Ayrıca Football Manager oynamayı da sever ve bu oyunda bir hayli iddialıdır.

Beşiktaş'ın yıldızı bağımlı çıktı! Arkadaşları onu öyle tanıyor

OĞUZHAN ÖZYAKUP: DİZİ FİLM BAĞIMLISI
Dizi film izlemeyi çok sever. Özellikle Netflix dizilerinin bağımlısıdır. Deplasman yolculuklarında ve diğer boş zamanlarında mutlaka dizi izliyor. Ayrıca gezmeyi sever.

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