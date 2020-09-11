Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Dünyanın en gereksiz penaltısı"
Rıdvan Dilmen, yeni sezonun ilk maçı olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu yorumlayan Dilmen, Rize'nin sağ beki dünyanın en gereksiz penaltısını yaptı. Yani bir futbolcu böyle penaltı yapmaz" açıklamasında bulundu.
11.09.2020 23:57
- Son Güncelleme: 12.09.2020 00:09
Maç sonu, tartışılan pozisyonları yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Açıkçası maç içerisinden ben Arda Kardeşler'i beğendim. Fakat benim futbol oyun görüşümle hakem kuralları biraz farklı. Ben mesela UEFA Komitesi'ne gittiğim zaman toplantıda, çok tartışılan penaltı pozisyonları var. Özellikle, dünyanın tartıştığı el pozisyonları var.
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