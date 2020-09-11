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Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Dünyanın en gereksiz penaltısı"

Rıdvan Dilmen, yeni sezonun ilk maçı olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu yorumlayan Dilmen, Rize'nin sağ beki dünyanın en gereksiz penaltısını yaptı. Yani bir futbolcu böyle penaltı yapmaz" açıklamasında bulundu.

11.09.2020 23:57 - Son Güncelleme: 12.09.2020 00:09
Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Dünyanın en gereksiz penaltısı

2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Rizespor'un golü Skoda'dan gelirken Fenerbahçe'nin golleri kaptan Gökhan Gönül ve Sosa'dan (p.) geldi.

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Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Dünyanın en gereksiz penaltısı

Maç sonu, tartışılan pozisyonları yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Açıkçası maç içerisinden ben Arda Kardeşler'i beğendim. Fakat benim futbol oyun görüşümle hakem kuralları biraz farklı. Ben mesela UEFA Komitesi'ne gittiğim zaman toplantıda, çok tartışılan penaltı pozisyonları var. Özellikle, dünyanın tartıştığı el pozisyonları var.

Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Dünyanın en gereksiz penaltısı

Şimdi futbolcu Rıdvan'ı koyuyorum, ben ilk yarıda Fenerbahçe lehine verilen penaltının ağır karar olduğunu düşünüyorum fakat, Rıdvan Dilmen olarak o koltuğa oturduğum zaman, VAR'a da otursam...

Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Dünyanın en gereksiz penaltısı

Arda Kardeşler'in görme şansı yok pozisyonu. Gidersin, bakarsın, verirsin penaltıyı. Ama tekrar söylüyorum, benim kuralım değil bu. Hakem kuralı.

Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Dünyanın en gereksiz penaltısı

İkinci pozisyona gelince, Türkiye'de kimse görmedi. Arda Kardeşler muhtemelen, galibiyet golü için söylüyorum, tam açısını görüyordu orada. Rize'nin kamera açıları ofsaytlarda çok tartışılıyor mimari bir sıkıntı var.

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