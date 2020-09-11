Rıdvan Dilmen Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Dünyanın en gereksiz penaltısı"

Maç sonu, tartışılan pozisyonları yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Açıkçası maç içerisinden ben Arda Kardeşler'i beğendim. Fakat benim futbol oyun görüşümle hakem kuralları biraz farklı. Ben mesela UEFA Komitesi'ne gittiğim zaman toplantıda, çok tartışılan penaltı pozisyonları var. Özellikle, dünyanın tartıştığı el pozisyonları var.