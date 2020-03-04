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Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste

Süper Lig bu yıl bambaşka... Bir yanda üst üste galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bir yanda zirve içinde yarış halinde olan Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, br yanda lider Medipol Başakşehir diğer bir yanda da ileri sıraları zorlayan Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş. Eninde sonunda bir şampiyon çıkacak ve bu şampiyon kasasını şampiyonluk gelirleriyle dolduracak. Peki Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte takım takım o liste.

04.03.2020 13:51 - Son Güncelleme: 04.03.2020 14:01
Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste

Süper Lig'de gözler, şampiyonluk kupasının yanı sıra kazanılacak gelire de çevrildi.

Harcama limitlerinin gelecek sezon yüzde 15 sapmaya inecek olması nedeniyle kazanılacak şampiyonluk dolayısıyla elde edilecek gelir, sonraki sezonlarda iddialı olabilmek için de kritik önem taşıyor.

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Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste

Sporx'in haberine göre; sezon başında yapılan yeni anlaşma ve yeni gelir dağılımı neticesinde bir kulüp en fazla 230 milyon TL kazanabilecek.

Galibiyetler için 2.7 milyon TL, beraberlik içinse bu paranın her iki kulüp arasında eşit paylaşılması kararı alınmıştı.

Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste

Bunun dışında sıralama ödülleri de mevcut. Birinci olan takımın sıralama geliri 35.6 milyon TL olacak.

Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste

BAŞAKŞEHİR 275 MİLYON TL

Şu an ligin lideri olan Başakşehir, şayet şampiyon olursa birinciliği nedeniyle 35.6 milyon TL alacak. 49 puan toplayan Başakşehir, geride kalan tüm maçlarını kazanırsa yaklaşık 28 milyon TL kazanacak.

Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste

Tüm topladığı puanlar ile birlikte bu ücret 76 milyon olacak. 35.6 milyon TL ile birlikte Başakşehir, yaklaşık 112 milyon TL kasasına koyacak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlanırsa bu rakam, yaklaşık 35 milyon euro (239 milyon TL) ile birlikte 275 milyon TL'yi bulacak.

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