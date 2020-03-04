Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste

Sporx'in haberine göre; sezon başında yapılan yeni anlaşma ve yeni gelir dağılımı neticesinde bir kulüp en fazla 230 milyon TL kazanabilecek.

Galibiyetler için 2.7 milyon TL, beraberlik içinse bu paranın her iki kulüp arasında eşit paylaşılması kararı alınmıştı.