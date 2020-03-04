Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte takım takım o liste
Süper Lig bu yıl bambaşka... Bir yanda üst üste galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bir yanda zirve içinde yarış halinde olan Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, br yanda lider Medipol Başakşehir diğer bir yanda da ileri sıraları zorlayan Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş. Eninde sonunda bir şampiyon çıkacak ve bu şampiyon kasasını şampiyonluk gelirleriyle dolduracak. Peki Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte takım takım o liste.
04.03.2020 13:51
- Son Güncelleme: 04.03.2020 14:01
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