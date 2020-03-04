Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazası ile ilgili flaş iddia!
Dünya basketbolunun efsanevi ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği kazada yeni bir kriz ortaya çıktı. Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü dünyayı yasa boğarken olay yerine giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığı iddia edildi. İddiaların ardından harekete geçen yetkililer, görüntüleri çekenlerin kimliğini tespit etti ve fotoğrafların silinmesi emrini verdi.
04.03.2020 11:55
- Son Güncelleme: 04.03.2020 11:55
DİĞER GALERİLER