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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazası ile ilgili flaş iddia!

Dünya basketbolunun efsanevi ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği kazada yeni bir kriz ortaya çıktı. Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü dünyayı yasa boğarken olay yerine giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığı iddia edildi. İddiaların ardından harekete geçen yetkililer, görüntüleri çekenlerin kimliğini tespit etti ve fotoğrafların silinmesi emrini verdi.

04.03.2020 11:55 - Son Güncelleme: 04.03.2020 11:55
Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazası ile ilgili flaş iddia!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği talihsiz helikopter kazasının yankıları sürüyor.

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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazası ile ilgili flaş iddia!

Olay yerine ilk giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığı ortaya çıktı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazası ile ilgili flaş iddia!

İddiaların ardından harekete geçen yetkililer, görüntüleri çekenlerin kimliğini tespit etti ve fotoğrafların silinmesi emrini verdi.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazası ile ilgili flaş iddia!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, olay yerine ilk giden ekipler arasında bulunan en az 2 itfiayeci ve 8 görevlinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığını doğruladı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazası ile ilgili flaş iddia!

İvedilikle harekete geçen Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, sorumlularla teker teker görüştüklerini ve yardımcılarına söz konusu fotoğrafların silinmesi için emir verdiğini açıkladı.

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