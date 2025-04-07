Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi (2024-2025 Lig bitiş tarihi)

Ağustos ayında başlayan 2024-2025 Süper Lig sezonunda 30. hafta geride kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekiplerin taraftarları, sezonun sona ereceği tarihi merak ediyor. Zorlu sürecin sonlarına yaklaşırken, Süper Lig'in bitiş tarihi netleşiyor. Peki Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte maç tarihleri!
2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLADI?
Trendyol Süper Lig 2024 sezonu, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanan maçlarla başladı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, 1 Haziran 2025 tarihinde oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçıyla tamamlanıyor. Sezonun son karşılaşması, şampiyonun belli olacağı an olacak. Aynı hafta ayrıca Eyüpspor, BAY geçecek.
SÜPER LİG'İN BİTMESİNE KAÇ HAFTA KALDI?
Ligin bitmesine sadece 8 hafta kaldı ve şampiyonun hangi takım olacağı, bu kritik maçla birlikte netleşecek.
Beşiktaş kalan maçları:
Kasımpaşa - Beşiktaş
Beşiktaş - Başakşehir
Göztepe - Beşiktaş
Beşiktaş - Hatayspor
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Adana Demirspor
Alanyaspor - Beşiktaş
Beşiktaş- Ç. Rizespor
Bodrum FK - Beşiktaş
Galatasaray kalan maçları:
Samsunspor (D)
Bodrum FK (E)
Eyüpspor (D)
Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
Fenerbahçe kalan maçları:
Sivasspor (D)
Kayserispor (E)
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş (E)
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)
(Kaynak: AA)