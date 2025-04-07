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Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi (2024-2025 Lig bitiş tarihi)

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son haftalarına girilirken, futbolseverler ligin bitiş tarihini araştırmaya başladı. Trabzonspor ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı sadece 3'e indi. Şampiyonluk mücadelesi kızışırken, sezonun bitiş tarihi de merak konusu oluyor. Taraftarlar, hangi takımın şampiyon olacağı sorusunun yanı sıra, ligdeki son maçların ne zaman oynanacağını takip ediyor. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte bitiş tarihi!

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 10:06
Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

Ağustos ayında başlayan 2024-2025 Süper Lig sezonunda 30. hafta geride kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekiplerin taraftarları, sezonun sona ereceği tarihi merak ediyor. Zorlu sürecin sonlarına yaklaşırken, Süper Lig'in bitiş tarihi netleşiyor. Peki Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte maç tarihleri!

Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLADI?

Trendyol Süper Lig 2024 sezonu, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanan maçlarla başladı.

Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, 1 Haziran 2025 tarihinde oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçıyla tamamlanıyor. Sezonun son karşılaşması, şampiyonun belli olacağı an olacak. Aynı hafta ayrıca Eyüpspor, BAY geçecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

SÜPER LİG'İN BİTMESİNE KAÇ HAFTA KALDI?

Ligin bitmesine sadece 8 hafta kaldı ve şampiyonun hangi takım olacağı, bu kritik maçla birlikte netleşecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

Beşiktaş kalan maçları:

Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş - Başakşehir

Göztepe - Beşiktaş

Beşiktaş - Hatayspor

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Adana Demirspor

Alanyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş- Ç. Rizespor

Bodrum FK - Beşiktaş

Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

Galatasaray kalan maçları:

Samsunspor (D)

Bodrum FK (E)

Eyüpspor (D)

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

Fenerbahçe kalan maçları:

Sivasspor (D)

Kayserispor (E)

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş (E)

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)

Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi 2024-2025 Lig bitiş tarihi

(Kaynak: AA)