Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF duyurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç takvimi (2024-2025 Lig bitiş tarihi)

Ağustos ayında başlayan 2024-2025 Süper Lig sezonunda 30. hafta geride kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekiplerin taraftarları, sezonun sona ereceği tarihi merak ediyor. Zorlu sürecin sonlarına yaklaşırken, Süper Lig'in bitiş tarihi netleşiyor. Peki Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte maç tarihleri!

SÜPER LİG'İN BİTMESİNE KAÇ HAFTA KALDI?

Ligin bitmesine sadece 8 hafta kaldı ve şampiyonun hangi takım olacağı, bu kritik maçla birlikte netleşecek.