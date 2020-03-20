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Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

Süper Lig için uzun süredir konuşulan ve beklenen erteleme kararı dün çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle önlem olarak ertelenen Süper Lig'de sezonun ne zaman ve nasıl devam edeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Süper Lig'de şampiyonu ve düşecek takımları belirlemek için 6 farklı senaryo konuşuluyor. İşte Süper Lig'in geleceği için konuşulan o senaryolar...

20.03.2020 09:58 - Son Güncelleme: 20.03.2020 09:58
Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle neredeyse tüm ülkelerde maçlar ileri tarihlere ertelendi.

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Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

Kararın ardından Süper Lig takımlarının taraftarları, sürecin devam etme ihtimalinden yola çıkarak farklı alternatifler üretti. Süper Lig'in geleceği ile ilgili ortaya çıkan senaryolar şöyle;

Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

Süper Lig kaldığı yerden aynen devam etsin.

Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

Süper Lig şampiyonunu Playoff belirlesin. Ek olarak Play-out sistemi uygulansın

Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

2019-2020 sezonu şampiyonsuz bitirilsin

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