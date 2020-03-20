Haberler Galeri Spor Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

Süper Lig nasıl ve ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig şampiyonluğu için 6 farklı senaryo

Süper Lig için uzun süredir konuşulan ve beklenen erteleme kararı dün çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle önlem olarak ertelenen Süper Lig'de sezonun ne zaman ve nasıl devam edeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Süper Lig'de şampiyonu ve düşecek takımları belirlemek için 6 farklı senaryo konuşuluyor. İşte Süper Lig'in geleceği için konuşulan o senaryolar...

20.03.2020 09:58 - Son Güncelleme: 20.03.2020 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





