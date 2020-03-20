Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın yuvasına geri döndü. Evine dönen Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.
Adaı Beşiktaş ile özdeşleşen Sergen Yalçın yuvasına döndü. 13 yıl sonra Beşiktaş'a teknik direktör olarak geri dönmüş ve bu dönüş tüm camia tarafından olumlu karşılanmıştı.
Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.