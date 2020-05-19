RAMAZAN İMSAKİYE
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Süper Lig kulüpleri sosyal medya 'Gençlik Marşı'nı okudu! İşte o paylaşımlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 19.19'da tüm stadyumlarda ve evlerin bakonlarından okunan İstiklal Marşı'nın ardından kulüpler kendi aralarında bir organizasyon daha düzenledi. Kulüpler sosyal medya hesaplarından Gençlik Marşı'nı okudu. Takımların, Gençlik Marşı'nın dizelerini yazdığı bu paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. İşte o paylaşımlar...

19.05.2020 22:57 - Son Güncelleme: 19.05.2020 22:57
Süper Lig kulüpleri sosyal medya 'Gençlik Marşı'nı okudu! İşte o paylaşımlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 19.19'da tüm stadyumlarda ve evlerin bakonlarından okunan İstiklal Marşı'nın ardından kulüpler kendi aralarında bir organizasyon daha düzenledi. Kulüpler sosyal medya hesaplarından Gençlik Marşı'nı okudu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ile beraber marşın bir bölümünü paylaşan kulüp, geri kalanını paylaşması için bir kulübü etkitleyerek etkinliği devam ettirdi.

Takımların, Gençlik Marşı'nın dizelerini yazdığı bu paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. İşte o paylaşımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig kulüpleri sosyal medya 'Gençlik Marşı'nı okudu! İşte o paylaşımlar
Süper Lig kulüpleri sosyal medya 'Gençlik Marşı'nı okudu! İşte o paylaşımlar
Süper Lig kulüpleri sosyal medya 'Gençlik Marşı'nı okudu! İşte o paylaşımlar
Süper Lig kulüpleri sosyal medya 'Gençlik Marşı'nı okudu! İşte o paylaşımlar
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