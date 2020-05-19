Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu
Onu başarıları, attığı golleri, oynadığı takımlarla biliyoruz ama en çok da 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye eliyle attığı gol yani Tanrı'nın Eli ile tanıyoruz. Yeşil sahaların aykırı efsanesi Diego Armando Maradona, yeşil sahalara veda etmesinin ardından teknik direktör olarak kariyerine devam etti ancak hiçbir zaman futbolculuk kariyerindeki başarılara sahip olamadı. 59 yaşındaki futbol insanı Maradona özellikle de koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ortalarda görünmüyordu, ta ki bu videoya kadar. Maradona'nın insanlara yiyecek yardımı yapılması gerektiğini söylediği ve yardım istediği Maradona'nın videosu olay yarattı. Videoda ağlayan Maradona'nın son hali 'nereden nereye' dedirten cinsten.
19.05.2020 17:13
- Son Güncelleme: 19.05.2020 17:13
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