Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu

''BU BİR GÖSTERİ DEĞİL''

Fiorito'da çektiği acılardan bahseden Maradona, ''Yardım edin, insanları beslemeye yardım edin. Bu bir gösteri değil, çünkü ben Fiorito'da çok fazla acı çektim.'' dedi.

Ancak bunun dışında dikkat çeken başka bir detay vardı. O da Maradona'nın fazla kiloları...