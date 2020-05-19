RAMAZAN İMSAKİYE
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Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu

Onu başarıları, attığı golleri, oynadığı takımlarla biliyoruz ama en çok da 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye eliyle attığı gol yani Tanrı'nın Eli ile tanıyoruz. Yeşil sahaların aykırı efsanesi Diego Armando Maradona, yeşil sahalara veda etmesinin ardından teknik direktör olarak kariyerine devam etti ancak hiçbir zaman futbolculuk kariyerindeki başarılara sahip olamadı. 59 yaşındaki futbol insanı Maradona özellikle de koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ortalarda görünmüyordu, ta ki bu videoya kadar. Maradona'nın insanlara yiyecek yardımı yapılması gerektiğini söylediği ve yardım istediği Maradona'nın videosu olay yarattı. Videoda ağlayan Maradona'nın son hali 'nereden nereye' dedirten cinsten.

19.05.2020 17:13 - Son Güncelleme: 19.05.2020 17:13
Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu

Sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak insanlara yiyecek yardımı yapılması gerektiğini belirten Maradona, bu sırada duygusal anlar yaşadı.

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Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Arjantinli Diego Maradona, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde bir video çekerek, insanlara yiyecek yardımında bulunulması yönünde çağrı yaptı.

Bu sırada çocukluğunda çektiği zorluklardan da söz eden efsane isim, gözyaşlarına hakim olamadı.

Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu

''BU BİR GÖSTERİ DEĞİL''

Fiorito'da çektiği acılardan bahseden Maradona, ''Yardım edin, insanları beslemeye yardım edin. Bu bir gösteri değil, çünkü ben Fiorito'da çok fazla acı çektim.'' dedi.

Ancak bunun dışında dikkat çeken başka bir detay vardı. O da Maradona'nın fazla kiloları...

Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu
Arjantinli efsane Diego Maradona hüngür hüngür ağladı! Son hali sosyal medyaya damgasını vurdu
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