Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde aylarca süren uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen ancak yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşıyla kulübü maddi olarak zorlayan Falcao'ya da gelen teklifler değerlendirecek. Kolombiyalı yıldıza Suudi Arabistan ve Katar'dan talipler olduğu iddia edildi.