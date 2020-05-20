RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündem forvet transferi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine hangi ismin geleceği şimdiden merak konusu oldu. Fatih Terim'in onay vermesiyle Aslan, yıldız bir ismi gözüne kestirdi. İşte Galatasaray'ın transfer listesine giren 25 yaşındaki o gol kralı...

20.05.2020 00:21 - Son Güncelleme: 20.05.2020 00:25
Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...

DIAGNE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Aslan, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istenen katkıyı verememesi sebebiyle sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmüyor. Nottingham Forest ve Watford'un talip olduğu öne sürülen oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brighton'dan kiraladığı ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle istediği kadar faydalanamadığı Florin Andone ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde aylarca süren uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen ancak yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşıyla kulübü maddi olarak zorlayan Falcao'ya da gelen teklifler değerlendirecek. Kolombiyalı yıldıza Suudi Arabistan ve Katar'dan talipler olduğu iddia edildi.

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