Galatasaray'a 25'lik gol kralı geliyor! Fatih Terim transfere onay verdi...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündem forvet transferi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine hangi ismin geleceği şimdiden merak konusu oldu. Fatih Terim'in onay vermesiyle Aslan, yıldız bir ismi gözüne kestirdi. İşte Galatasaray'ın transfer listesine giren 25 yaşındaki o gol kralı...
20.05.2020 00:21
- Son Güncelleme: 20.05.2020 00:25
DIAGNE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Aslan, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istenen katkıyı verememesi sebebiyle sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmüyor. Nottingham Forest ve Watford'un talip olduğu öne sürülen oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek.
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