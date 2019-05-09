Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında 2-0 galip ayrıldığı Beşiktaş derbisi sonrası liderli koltuğuna oturdu. 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyonluk adına büyük bir koz ele geçirdi.
Süper Lig'de deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, iç sahada ise yenilmeyerek şampiyonluk yarışında avantaj elde etti. Ligde 31 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 29 gole engel olamadı.
TÜM YENİLGİLER DEPLASMANDA
Galatasaray, bu sezonki mağlubiyetlerin tamamını deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 4. haftada Trabzonspor'a 4-0, 6. haftada Akhisarspor'a 3-0, 10. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0, 14. haftada Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Deplasmanda 6 galibiyet, 5 beraberlikle 23 puan toplayan Galatasaray, iç saha performansının 17 puan gerisinde kaldı.