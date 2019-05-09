Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!

Süper Lig'de deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, iç sahada ise yenilmeyerek şampiyonluk yarışında avantaj elde etti. Ligde 31 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 29 gole engel olamadı.