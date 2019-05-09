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Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında 2-0 galip ayrıldığı Beşiktaş derbisi sonrası liderli koltuğuna oturdu. 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyonluk adına büyük bir koz ele geçirdi.

09.05.2019 15:42 - Son Güncelleme: 09.05.2019 15:46
Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, sahasındaki performansıyla şampiyonluk yarışında öne geçti.

Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!

Süper Lig'de deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, iç sahada ise yenilmeyerek şampiyonluk yarışında avantaj elde etti. Ligde 31 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 29 gole engel olamadı.

Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, söz konusu 18 galibiyetin 12'si ile 9 beraberliğin 4'ünü iç sahada aldı. Galatasaray, bu sezon elde ettiği 63 puanın 40'ını Türk Telekom Stadı'nda topladı.

Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!

TÜM YENİLGİLER DEPLASMANDA
Galatasaray, bu sezonki mağlubiyetlerin tamamını deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 4. haftada Trabzonspor'a 4-0, 6. haftada Akhisarspor'a 3-0, 10. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0, 14. haftada Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Deplasmanda 6 galibiyet, 5 beraberlikle 23 puan toplayan Galatasaray, iç saha performansının 17 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig istatistiklerine göre şampiyon belli oldu!

Galatasaray, sahasındaki golcü kimliğiyle dikkati çekiyor. Bu sezonki 31 maçta 64 gol atıp, kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılı ekip, sahasında hem hücum hem de savunma açısından iyi bir performans gösteriyor.

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