Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!

300 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na da çağrıldı ve futbol stili ile Ozan Kabak'ı anımsatıyor. Polonya'da düzenlenecek U20 Dünya Kupası'nda boy göstermesi beklenen Ozornwafor için Galatasaray'ın 300 bin dolar teklif ettiği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.