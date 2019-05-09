GaleriSpor

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken ligde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için de çalışıyor. Sarı kırmızılılar transfer etmek istediği Nijeryalı 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'u imza atmak için İstanbul'a getirdi.

09.05.2019 15:18 - Son Güncelleme: 09.05.2019 15:18
Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!

Fatih Terim'in 2013 yılında Galatasaray'da kurduğu ve kulübün Rodrigues, Bruma ve Telles'ten ciddi para kazanmasını sağlayan Emre Utkucan yönetimindeki scout ekibi, son dönemde transferde nokta atışı yapıyor.

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!

NİJERYALI STOPER İSTANBUL'A GELDİ

Devre arasında sessiz sedasız Marcao'yu getiren scout ekibi, yeni sezon için de kolları sıvadı. Nijerya'nın Enyimba Aba takımında oynayan 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor, Galatasaraylı olmaya çok yakın. İstanbul'a gelen Nijeryalı genç savunmacı ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor.

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!

300 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na da çağrıldı ve futbol stili ile Ozan Kabak'ı anımsatıyor. Polonya'da düzenlenecek U20 Dünya Kupası'nda boy göstermesi beklenen Ozornwafor için Galatasaray'ın 300 bin dolar teklif ettiği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!

''MEYDAN OKUMA İÇİN HAZIRIM"

Genç futbolcu Türkiye'ye gelmeden hemen önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum ve bu meydan okuma için hazırım" dedi.

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!

VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında oynuyor. 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyen genç stoper bu yıl Nijerya Milli Takımı'na da çağrıldı.

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı
Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı