Galatasaray Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi!
Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken ligde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için de çalışıyor. Sarı kırmızılılar transfer etmek istediği Nijeryalı 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'u imza atmak için İstanbul'a getirdi.
NİJERYALI STOPER İSTANBUL'A GELDİ
Devre arasında sessiz sedasız Marcao'yu getiren scout ekibi, yeni sezon için de kolları sıvadı. Nijerya'nın Enyimba Aba takımında oynayan 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor, Galatasaraylı olmaya çok yakın. İstanbul'a gelen Nijeryalı genç savunmacı ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor.
300 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ
Geleceğe yatırım gözüyle bakılan Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na da çağrıldı ve futbol stili ile Ozan Kabak'ı anımsatıyor. Polonya'da düzenlenecek U20 Dünya Kupası'nda boy göstermesi beklenen Ozornwafor için Galatasaray'ın 300 bin dolar teklif ettiği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.