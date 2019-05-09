Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi

Yolların ayrılacağı bir diğer isim ise Hollandalı kaleci Jasper Cillessen. Sezonun büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçiren ve sadece Kral Kupası maçlarında oynayan Hollandalı file bekçisinin fırsat bulduğu maçlarda gösterdiği olumlu performans sebebiyle Barcelona, bu transferden asgari 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. 30 yaşındaki file bekçisi düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istiyor.