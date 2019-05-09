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Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi

Devler Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanşta deplasmanda 4-0 mağlup olarak Liverpool'a elenen Barcelona'da birçok oyuncunun bileti kesildi. Katalan yönetimi, yaz ayında kadroda büyük bir değişikliğe hazırlanıyor.

09.05.2019 23:12 - Son Güncelleme: 09.05.2019 23:12
Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2014-15 sezonunda mutlu sona ulaşan Barcelona bu sezon yarı final ilk maçında evinde Liverpool'u 3-0 mağlup ederek finale göz kırpmıştı.

Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi

İspanyol devi buna karşın rövanş maçında İngiliz ekibine 4-0 yenildi ve turnuvaya bir kez daha hüzünlü bir şekilde veda etti. Geçtiğimiz sezon çeyrek finalde Roma'yı ilk maçta 4-1 mağlup eden Barcelona deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olarak saf dışı kalmıştı.

Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi

İspanya'da yayım yapan AS gazetesinin haberine göre önümüzdeki sezon için ilk olarak Ajax'tan Frenike De Jong'u 75 milyon Euro karşılığında transfer eden Barcelona birçok oyuncuyu gözden çıkardı.

Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi

Kiralık olarak kadroya katılan Kevin Prince Boateng ve Jeison Murillo için yaz ayında yeni bir girişim olmayacak. Bu ikiliyle birlikte yaz ayında kontratı sezon sonunda bitecek olan Thomas Vermaelen ile de yeni bir anlaşma yapılmayacak.

Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi

Yolların ayrılacağı bir diğer isim ise Hollandalı kaleci Jasper Cillessen. Sezonun büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçiren ve sadece Kral Kupası maçlarında oynayan Hollandalı file bekçisinin fırsat bulduğu maçlarda gösterdiği olumlu performans sebebiyle Barcelona, bu transferden asgari 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. 30 yaşındaki file bekçisi düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istiyor.

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