Süper Lig hakkında ilginç istatistik! Hem yaşlı hem kısa! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş…

Ligimiz Avrupa'nın en yaşlı ligi… Avrupa'nın tüm liglerine baktığımızda Süper Lig, 28.5 yaş ortalaması ile zirvede yer alıyor. Onu 28.4 ile Yunanistan Ligi takip ediyor. Güney Kıbrıs Ligi 28.2, Romanya Ligi 27.9, İspanya Ligi ise 27.5 yaş ortalamasına sahip.