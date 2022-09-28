Süper Lig hakkında ilginç istatistik! Hem yaşlı hem kısa! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş…
Süper Lig'de milli ara sona erdi. 8. hafta cumartesi günü oynanacak maçlarla start alacak. Süper Lig devleri, sezon başında yıldız oyuncuları kadrosuna katarak taraftarlarını mutlu etti. Ancak transfer edilen oyunculara baktığımızda yaşları dikkat çekiyor.
Ligimiz Avrupa'nın en yaşlı ligi… Avrupa'nın tüm liglerine baktığımızda Süper Lig, 28.5 yaş ortalaması ile zirvede yer alıyor. Onu 28.4 ile Yunanistan Ligi takip ediyor. Güney Kıbrıs Ligi 28.2, Romanya Ligi 27.9, İspanya Ligi ise 27.5 yaş ortalamasına sahip.
Avrupa'nın en genç ligi ise 24.7 ortalama ile Slovenya Ligi. Sloven Milli Takımı dün İsveç ile berabere kalırken tek gol 19 yaşındaki forvet Benjamin Sesko'dan geldi. Genç yıldız adayı Avusturya ekibi Salzburg'ta bu sezon tam 19 maça çıktı. 5 büyük ligden İtalya'nın ortalaması 26.9, Almanya'nın 26.8, İngiltere'nin 26.7 ve Fransa'nın 26.6 olarak gözüküyor.
Trabzonspor ise 31 yaşındaki Marc Bartra ve Jens Larsen'i transfer etti.
Boy ortalamasına baktığımızda ise Süper Lig'in yine alt sıralarda görüyoruz. Boy ortalamasında 26. sırada yer alıyoruz. Süper Lig, 181.5 cm. boy ortalaması ile 26. sırada yer alırken zirvede Almanya Ligi Bundesliga yer alıyor. Alman Ligi 184.2 cm. boy ortalamasına sahip. 5 büyük ligden İtalya Ligi'nin boy ortalaması 183.7, İngiltere Premier Lig'in 182.5, Fransa Ligi'nin 181.6 ve İspanya Ligi'nin 181.4 cm.