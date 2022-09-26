A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz
A Milli Futbol Takımımızın Faroe Adaları'na yenilmesi taraftarı büyük hüsrana uğrattı. Avrupa kupalarına da uzun süredir ülkece hasret kalırken bir istatistik daha da şaşırttı. Süper Lig transferde şampiyonken ülkece bunun karşılığını alamıyoruz.
26.09.2022 16:59 - Son Güncelleme: 26.09.2022 16:59
Türk futbolu en büyük hezimetlerinden birine dün gece şahit oldu. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olarak ülkeye büyük bir üzüntü yaşattı. Avrupa kupalarında ise uzun bir süredir başarıya hasretiz.
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan kulüplerimiz her sezon, yıldız transferler için milyon Euro'ları kasasından çıkarmayı ihmal etmiyor. Milyar liralarca borçları olan kulüplerimiz sezonu şampiyon tamamlamak için büyük borçların altına giriyorlar.
Avrupa futbolunu domine eden ligler neredeyse bizim yarımız kadar transfere imza attı. Çok para harcayarak başarının kazanılmadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.