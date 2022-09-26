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Haberler Spor A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

A Milli Futbol Takımımızın Faroe Adaları'na yenilmesi taraftarı büyük hüsrana uğrattı. Avrupa kupalarına da uzun süredir ülkece hasret kalırken bir istatistik daha da şaşırttı. Süper Lig transferde şampiyonken ülkece bunun karşılığını alamıyoruz.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
26.09.2022 16:59 - Son Güncelleme: 26.09.2022 16:59
A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

Türk futbolu en büyük hezimetlerinden birine dün gece şahit oldu. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olarak ülkeye büyük bir üzüntü yaşattı. Avrupa kupalarında ise uzun bir süredir başarıya hasretiz.

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A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan kulüplerimiz her sezon, yıldız transferler için milyon Euro'ları kasasından çıkarmayı ihmal etmiyor. Milyar liralarca borçları olan kulüplerimiz sezonu şampiyon tamamlamak için büyük borçların altına giriyorlar.

A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

Transfer ettikleri oyuncular ve hocalar için milyon Euro'lar ödeyen kulüplerimiz başarısızlık durumunda aynı isimleri göndermek için yine milyon Euro'lar harcıyor. Sonunda da devasa borçlar oluşuyor.

A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

Futbola transfer anlamında büyük yatarımlar yapıyoruz. Ancak ülkece bunun karşılığını alamıyoruz. Edirne'yi geçtikten sonra istikrarlı ve başarılı sonuçları bir türlü alamıyoruz.

A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

Son 2.5 sezonda yapılan toplam transferlere baktığımızda ise ortaya ilginç bir istatistik çıkıyor. Son 2.5 yılda Süper Lig'de 967 transfer yapıldı. Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda ise arada uçurumlar olduğunu görüyoruz.

A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

Almanya Bundesliga'da son 2.5 yılda 550 transfer gerçekleşti. İngiltere Premier Lig'de 536, İspanya La Liga'da 487, İtalya Serie A'da 472, Fransa Ligue 1'de ise 450 transfer yapıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’na yenilmesi büyük şok yarattı! Transferde para saçıyoruz ama yokları oynuyoruz

Avrupa futbolunu domine eden ligler neredeyse bizim yarımız kadar transfere imza attı. Çok para harcayarak başarının kazanılmadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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