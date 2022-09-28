İngiliz Guardian’ın hazırladığı ‘Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği’ listesinde Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızlar yer aldı

Bu yıl dünyanın en iyi 60 genç yeteneği listesinde Türkiye'de yetişmiş Fenerbahçeli Arda Güler ve Galatasaraylı Beknaz Almazbekov yer aldı. Ayrıca Almanya'da yetişmiş iki Türk genç de listede kendisine yer buldu. Bu isimler Kenan Yıldız ve Zidan Sertdemir.