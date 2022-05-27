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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a kancayı taktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a kancayı taktı!

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok takımın transfer listesine giren Danimarkalı stoper için resmi teklif an meselesi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
27.05.2022 12:24 - Son Güncelleme: 27.05.2022 12:24
Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray’ın yıldızı Victor Nelsson’a kancayı taktı!

Yaklaşık 2 aydır Nelsson'u çok yakından takip eden Sevilla'nın Galatasaray'la masaya oturma kararı aldığı belirtiliyor. Dün takımın en önemli savunma oyuncusu olan Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya satan İspanyol kulübünün, Brezilyalı stoperin yerine düşündüğü ilk ismin Victor Nelsson olduğu ifade ediliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray’ın yıldızı Victor Nelsson’a kancayı taktı!

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Danimarkalı yıldızı çok beğendiği ve kısa süre içinde resmi girişimlerin başlayacağı belirlendi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray’ın yıldızı Victor Nelsson’a kancayı taktı!

Galatasaray'da mevcut yönetim, Victor Nelsson'un fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlemişti. Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçim süreci nedeniyle teklif yapmak için 11 Haziran sonrasını beklemek zorunda olan Sevilla'nın transfere nasıl bir bütçe ayıracağı merak konusu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray’ın yıldızı Victor Nelsson’a kancayı taktı!

Sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki Nelsson bu sezon 48 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray’ın yıldızı Victor Nelsson’a kancayı taktı!

Müthiş istikrarı ve liderlik özellikleri ile taraftarların sevgilisi olan Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın da düzenli olarak kadrosuna çağrılıyor.

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