Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a kancayı taktı!
Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok takımın transfer listesine giren Danimarkalı stoper için resmi teklif an meselesi.
Yaklaşık 2 aydır Nelsson'u çok yakından takip eden Sevilla'nın Galatasaray'la masaya oturma kararı aldığı belirtiliyor. Dün takımın en önemli savunma oyuncusu olan Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya satan İspanyol kulübünün, Brezilyalı stoperin yerine düşündüğü ilk ismin Victor Nelsson olduğu ifade ediliyor.
Galatasaray'da mevcut yönetim, Victor Nelsson'un fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlemişti. Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçim süreci nedeniyle teklif yapmak için 11 Haziran sonrasını beklemek zorunda olan Sevilla'nın transfere nasıl bir bütçe ayıracağı merak konusu.
Sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki Nelsson bu sezon 48 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.