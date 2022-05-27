Son dakika Galatasaray haberleri... Sevilla Galatasaray’ın yıldızı Victor Nelsson’a kancayı taktı!

Yaklaşık 2 aydır Nelsson'u çok yakından takip eden Sevilla'nın Galatasaray'la masaya oturma kararı aldığı belirtiliyor. Dün takımın en önemli savunma oyuncusu olan Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya satan İspanyol kulübünün, Brezilyalı stoperin yerine düşündüğü ilk ismin Victor Nelsson olduğu ifade ediliyor.