Süper Lig'den 3 ekip Bentaleb'in peşinde! Fransızlar duyurdu
Transfer sezonunun açılmasıyla beraber takımlar kadrolarını güçlendirmeye başlarken bazen bir oyuncuya birden fazla takım talip olabiliyor. Fransız basını, Schalke'nin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Bentaleb'e de Süper Lig'den 3 ekibin talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar...
09.06.2021 15:04
- Son Güncelleme: 09.06.2021 15:07
Adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Nabil Bentaleb ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusuyla 3'ü Türk olmak üzere 6 kulüp birden ilgileniyor.
Schalke ile olan sözleşmesi temmuz ayı itibarıyla bitecek Bentaleb'in bonservissiz olması, kulüplerin iştahını kabartıyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Bentaleb'in diğer talipleri ise İngiltere ve İtalya'dan... Tecrübeli futbolcunun ailesiyle birlikte bir sonraki durağını düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Kariyerine Tottenham altyapısında başlayan Nabil Bentaleb, Schalke ve Newcastle United formaları da giydi.
Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibinde geçiren Bentaleb, toplam 10 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.