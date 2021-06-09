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Süper Lig'den 3 ekip Bentaleb'in peşinde! Fransızlar duyurdu

Transfer sezonunun açılmasıyla beraber takımlar kadrolarını güçlendirmeye başlarken bazen bir oyuncuya birden fazla takım talip olabiliyor. Fransız basını, Schalke'nin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Bentaleb'e de Süper Lig'den 3 ekibin talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

09.06.2021 15:04 - Son Güncelleme: 09.06.2021 15:07
Süper Lig ekibi Bentaleb'in peşinde! Fransızlar duyurdu

Adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Nabil Bentaleb ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusuyla 3'ü Türk olmak üzere 6 kulüp birden ilgileniyor.

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Süper Lig ekibi Bentaleb'in peşinde! Fransızlar duyurdu

Schalke ile olan sözleşmesi temmuz ayı itibarıyla bitecek Bentaleb'in bonservissiz olması, kulüplerin iştahını kabartıyor.

Süper Lig ekibi Bentaleb'in peşinde! Fransızlar duyurdu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Bentaleb'in diğer talipleri ise İngiltere ve İtalya'dan... Tecrübeli futbolcunun ailesiyle birlikte bir sonraki durağını düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Süper Lig ekibi Bentaleb'in peşinde! Fransızlar duyurdu

Kariyerine Tottenham altyapısında başlayan Nabil Bentaleb, Schalke ve Newcastle United formaları da giydi.

Süper Lig ekibi Bentaleb'in peşinde! Fransızlar duyurdu

Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibinde geçiren Bentaleb, toplam 10 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.