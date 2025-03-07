Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

Futbolseverlerin merakla beklediği birçok maç bu akşam başlıyor. TFF Süper Lig 27. Hafta kapsamında Bodrum FK ile Kasımpaşa arasında önemli bir karşılaşma oynanacak. Bugünkü maç saatleri, sporseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki bu akşam hangi maçlar var ve saat kaçta oynanacak? İşte 7 Mart Cuma günü için güncel maç programı.