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Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

7 Mart Cuma günü, büyük bir heyecanla beklenen maçlar için araştırmalar hız kazandı. Bugün TFF Süper Lig 27. Hafta kapsamında Bodrum FK ile Kasımpaşa arasında kritik bir karşılaşma oynanacak. Maç saati ve diğer detaylar, futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki 7 Mart Cuma akşamı hangi maçlar oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte bugünün maç programıyla ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 17:46 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 17:46
Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

Futbolseverlerin merakla beklediği birçok maç bu akşam başlıyor. TFF Süper Lig 27. Hafta kapsamında Bodrum FK ile Kasımpaşa arasında önemli bir karşılaşma oynanacak. Bugünkü maç saatleri, sporseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki bu akşam hangi maçlar var ve saat kaçta oynanacak? İşte 7 Mart Cuma günü için güncel maç programı.

Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

7 MART 2025 | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG

20:30 Bodrum FK - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

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Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

SERİE A

22:45 Cagliari - Genoa (S Sport Plus)

Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

BUNDESLİGA

22:30 Mönchengladbach - Mainz 05 (beIN Sports 3, TİVİBU SPOR 1)

Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

LİGUE 1

22:45 Toulouse - Monaco (beIN Sports 4)

Süper Lig 27. hafta | Bugün kimin maçı var? Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.