Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor! Lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada sahadan galibiyetle ayrılarak puan farkını açmayı hedefliyor.
📅 Maç Tarihi: 9 Mart 2025, Pazar
🕒 Maç Saati: 20:30
🏟️ Stadyum: GAIN Park
🛡️ Hakem: Yasin Kol
Bu önemli mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar, beIN SPORTS'un resmi platformlarından veya abonelik sahibi oldukları dijital yayın servislerinden maçı izleyebilirler.
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Alanyaspor: E. Taşkıran, F. Aliti, F. Aksoy, N. Janvier, G. Makouta, T. Vilhena, Y. Özdemir, S. Cordova, A. Sporar, Ui-jo Hwang, Richard
Galatasaray: Muslera, D. Sanchez, E. Elmalı, A. Bardakçı, R. Sallai, G. Sara, P. Frankowski, L. Torreira, M. Lemina, V. Osimhen, Barış Alper