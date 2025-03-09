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Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Lider Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 17:45 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 17:45
Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor! Lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada sahadan galibiyetle ayrılarak puan farkını açmayı hedefliyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

📅 Maç Tarihi: 9 Mart 2025, Pazar
🕒 Maç Saati: 20:30
🏟️ Stadyum: GAIN Park
🛡️ Hakem: Yasin Kol

Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

📺 ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar, beIN SPORTS'un resmi platformlarından veya abonelik sahibi oldukları dijital yayın servislerinden maçı izleyebilirler.

Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

🔗 ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

Maçı resmi ve yasal yayın platformları üzerinden izlemek için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz:

➡️ beIN SPORTS Resmi Web Sitesi: https://www.beinsports.com.tr
➡️ beIN CONNECT (Online Yayın): https://www.beinconnect.com.tr
➡️ Digitürk Play: https://www.digiturkplay.com.tr

⚠️ Dikkat: Yasa dışı yayın platformlarından izlemek, cihaz güvenliğinizi ve kişisel bilgilerinizi riske atabilir. Maçı izlemek için resmi yayıncıları tercih edin!

Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

🔰 MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: E. Taşkıran, F. Aliti, F. Aksoy, N. Janvier, G. Makouta, T. Vilhena, Y. Özdemir, S. Cordova, A. Sporar, Ui-jo Hwang, Richard

Galatasaray: Muslera, D. Sanchez, E. Elmalı, A. Bardakçı, R. Sallai, G. Sara, P. Frankowski, L. Torreira, M. Lemina, V. Osimhen, Barış Alper