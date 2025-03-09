Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi linkte, kanalda? 9 Mart Galatasaray maçı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor! Lider Galatasaray , deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada sahadan galibiyetle ayrılarak puan farkını açmayı hedefliyor.

📺 ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar, beIN SPORTS'un resmi platformlarından veya abonelik sahibi oldukları dijital yayın servislerinden maçı izleyebilirler.