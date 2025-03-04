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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına yükselen takımlar belli oldu. Futbolseverler şimdi kura çekimini heyecanla bekliyor. Bu yıl ilk kez uygulanan grup aşaması sonrası ilk iki sırada yer alan ekipler çeyrek final bileti alırken gözler artık eşleşmelerin belirleneceği törene çevrildi.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:08
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sekiz takım, bugün yapılacak kura çekimiyle rakiplerini öğrenecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek olan kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlere aktarılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak törende, kulüp yöneticileri de hazır bulunacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Çeyrek Finalde Seri Başları ve Rakipleri Belli Oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına gelinirken, takımlar seri başı olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Statü gereği, seri başı takımlar seri başı olmayan takımlarla eşleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Seri Başı Olan Takımlar:

Trabzonspor
Fenerbahçe
Beşiktaş
Tümosan Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Seri Başı Olmayan Takımlar:

İskenderunspor
Göztepe
Sipay Bodrum FK
Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Kupada Kritik Viraj: Kuralar Heyecanı Artırıyor

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri, sezonun geri kalanında şampiyonluk yolunda büyük bir belirleyici olacak. Özellikle son 16 turunda alınan sürpriz sonuçlar, kupada heyecanı bir kat daha artırdı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)