Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Kupada Kritik Viraj: Kuralar Heyecanı Artırıyor

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri, sezonun geri kalanında şampiyonluk yolunda büyük bir belirleyici olacak. Özellikle son 16 turunda alınan sürpriz sonuçlar, kupada heyecanı bir kat daha artırdı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)