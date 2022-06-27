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Suarez kaderini belirliyor! Fener ile anılıyordu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef gol yükünü sırtlayacak bir forvet oyuncusunu kadroya kazandırmak. Sezon sonu itibariyle kulübü Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, sarı lacivertlilerin transfer hedefleri arasında yer alıyordu. İspanyol basını, oyuncunun yeni kulübünü açıkladı... İşte detaylar...

27.06.2022 14:22 - Son Güncelleme: 27.06.2022 14:22
Suarez kaderini belirliyor! Fener ile anılıyordu...

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından transferde harekete geçen Fenerbahçe, iki isimle anlaşma sağlamıştı.

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Suarez kaderini belirliyor! Fener ile anılıyordu...

İKİ TRANSFER GELMİŞTİ

İlk olarak forvet arkasında görev yapan Lincoln Henrique ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, sonrasında Bruma'yı renklerine katmıştı.

Suarez kaderini belirliyor! Fener ile anılıyordu...

Bu transferlerin ardından gözler Jorge Jesus'un da mutlaka istediği forvet transferine çevrilmişti.

Suarez kaderini belirliyor! Fener ile anılıyordu...

LUIS SUAREZ İSTENİYORDU

Bu isimler arasında en göze çarpan isim ise Luis Suarez'di. Fenerbahçe'li taraftarlar dev transferi beklerken İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suarez kaderini belirliyor! Fener ile anılıyordu...

ARJANTİN'E GİDİYOR

Fotomaç'ın Mundo Deportivo'dan bildirdiği habere göre Suarez, transfer tercihini Arjantin ekibi River Plate'ten yana kullandı. Oyuncunun 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

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