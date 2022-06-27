Suarez kaderini belirliyor! Fener ile anılıyordu...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef gol yükünü sırtlayacak bir forvet oyuncusunu kadroya kazandırmak. Sezon sonu itibariyle kulübü Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, sarı lacivertlilerin transfer hedefleri arasında yer alıyordu. İspanyol basını, oyuncunun yeni kulübünü açıkladı... İşte detaylar...
27.06.2022 14:22 - Son Güncelleme: 27.06.2022 14:22
LUIS SUAREZ İSTENİYORDU
Bu isimler arasında en göze çarpan isim ise Luis Suarez'di. Fenerbahçe'li taraftarlar dev transferi beklerken İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
ARJANTİN'E GİDİYOR
Fotomaç'ın Mundo Deportivo'dan bildirdiği habere göre Suarez, transfer tercihini Arjantin ekibi River Plate'ten yana kullandı. Oyuncunun 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.