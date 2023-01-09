Ne yaptın sen Mauro Icardi! Kendini aştı Wanda Nara ’alev’ attı

TARAFTARLARDAN ICARDI'YE: "FUTBOLUNA ODAKLAN"

Galatasaray taraftarları, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı aşk ile gündemde olan ve performans olarak da beklentilerin altında kalan Arjantinli için, "Özel hayatı bırakıp biraz futbola odaklanmalı" diyerek eleştirilerde bulunmuştu. Ancak; daha sonra Icardi, goller ve asistleriyle taraftarların gönlünü aldı.