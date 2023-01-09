Ne yaptın sen Mauro Icardi! Kendini aştı Wanda Nara 'alev' attı
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bu sezonki bomba transferlerinden biri olan Mauro Icardi, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbi maçı boş geçmedi. Kritik ve büyük maçlarda attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi, Galatasaray'a dakika bazına yaptığı skor katkısı ile dikkati çekiyor. Öte yandan Arjantinli golcünün başarısı Wanda Nara'yı da kayıtsız bırakmadı... Peki Icardi Galatasaray'da kaç dakikada kaç gol attı, skora ne katkı yaptı, Icardi'nin PSG ve Inter istatistikleri nasıl, maaşı ve Icardi ile ilgili tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bu sezonki bomba transferlerinden biri olan Mauro Icardi, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbi maçı boş geçmedi.
MAURO ICARDI ÖZEL HAYATI İLE ELEŞTİRİ TOPLADI
Fransız ekibi Paris Saint Germain'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk haftalarında futbolundan daha çok özel hayatı ile gündeme gelmiş ve taraftarların da bu nedenle tepkisini çekmişti.
TARAFTARLARDAN ICARDI'YE: "FUTBOLUNA ODAKLAN"
Galatasaray taraftarları, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı aşk ile gündemde olan ve performans olarak da beklentilerin altında kalan Arjantinli için, "Özel hayatı bırakıp biraz futbola odaklanmalı" diyerek eleştirilerde bulunmuştu. Ancak; daha sonra Icardi, goller ve asistleriyle taraftarların gönlünü aldı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE 2 GOL ATTI
Mauro Icardi, Galatasaray'da ilk lig golünü 23 Ekim 2022'de oynanan ve 2-2 biten Alanyaspor maçında atmıştı. O maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan golcü oyuncu, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinde ise ağları 2 kez havalandırıp galibiyetin mimarı oldu.