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St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 6 maçta 6 gol attı. Kısa sürede Türkiye'ye ve Galatasaray'a uyum sağlayan Mısırlı golcüyü Zamalek kulübünden ısrarla isteyen bir diğer takım olan St.Etienne, golcü futbolcunun sergilediği bu performans sonrası büyük pişmaklık yaşıyor.

03.03.2021 10:25 - Son Güncelleme: 03.03.2021 10:25
St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne ile girdiği transfer yarışını kazanarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed performansıyla parmak ısırtıyor.

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St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 5 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, ağları 5 kez havalandırarak takımına büyük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Mohamed 1 gol attı.

St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

Performansı ve saha içindeki hücum aksiyonlarında önemli rol oynayan Mısırlı santrfor taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

ST. ETIENNE'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Hürriyet'in derlediği habere göre, Galatasaray'la birlikte en ciddi teklifi yapan St. Etienne, oyuncuyu sarı kırmızılı ekibe kaptırmanın üzüntüsünü hala yaşıyor.

St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

Mostafa Mohamed'in performansının St. Etienne için acı verici olduğunu belirten Fransız gazeteci Denis Balbir, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da yaptığı patlamayı görünce St. Etienne'de Modeste'yi izlemek acı veriyor. Mostafa Mohamed, muhtemelen St. Etienne'de asla oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor." diye konuştu.

St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

Geçtiğimiz günlerde transferi Mısır basınına değerlendiren St. Etienne Başkanı Caiazzo, sarı kırmızılı takımdan daha iyi bir teklif yaptıklarını ancak oyuncuyu kadrolarına katamadıkları için şaşkın olduklarını belirtmişti.