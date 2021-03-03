St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı! Fransız gazeteci yazdı: Acı veriyor

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 6 maçta 6 gol attı. Kısa sürede Türkiye'ye ve Galatasaray'a uyum sağlayan Mısırlı golcüyü Zamalek kulübünden ısrarla isteyen bir diğer takım olan St.Etienne, golcü futbolcunun sergilediği bu performans sonrası büyük pişmaklık yaşıyor.

03.03.2021 10:25 - Son Güncelleme: 03.03.2021 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





