Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Ankaragücü - Galatasaray maçı 11'leri...
Süper Lig'de üst üste çıktığı 8 maçı da kazanan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Bugün deplasmanda düşme potasında bulunan Ankaragücü'nün konuğu olacak sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim futbolcularını rehavete karşı uyarırken, sürpriz istemediğinin altını çizdi. Dün 26 kişilik bir kadro ile Ankara'ya giden sarı-kırmızılı ekipte büyük bir eksik bulunmuyor. Ankaragücü'nde ise kırmızı kart cezalısı olan Paintsil maçta forma giyemeyecek. BB Erzurumspor maçında kötü oyunu nedeniyle eleştirilen sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in kadroda değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 8'de 8 yapan ve zirveye yerleşen Galatasaray yeniden zorlu bir periyoda giriyor. Cimbom'un 11 gün sürecek 3 maçlık serisi bugün Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak. 7 Mart'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, 14'ünde Kayseri'ye gidecek. Bugün Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde son yenilgisini Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı da kazandı.
Söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü ve taraftarlarını mutlu eden bir performans ortaya koydu. Galatasaray arka arkaya oynayacağı 3 karşılaşmadan da 9 puan çıkartıp 8 maçlık serisini 11'e çıkarmayı hedefliyor. 3 maçlık cezası sona eren Oğulcan Çağlayan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görev vermesi halinde bugün oynayabilecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir ise Ankara'ya götürülmedi.
DEPLASMANDA BAŞARILI
Galatasaray, deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 21 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 4 maçta da (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor) rakiplerini mağlup etti.
TÜM TOPLAR MOHAMED'E
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed attığı gollerle takımının Süper Lig'de lider olmasında büyük rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu ligde görev aldığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti. SON oynanan Büyükşehir Erzurumspor maçında 2 gol kaydederek galibiyeti getiren tek başına getiren yıldız futbolcu, bugün de Terim'in en büyük kozu olacak. Tecrübeli hocanın, takımdan Mısırlı yıldızı daha fazla topla buluşturmasını istediği ifade edildi.