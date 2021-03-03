Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Ankaragücü - Galatasaray maçı 11'leri...

Söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü ve taraftarlarını mutlu eden bir performans ortaya koydu. Galatasaray arka arkaya oynayacağı 3 karşılaşmadan da 9 puan çıkartıp 8 maçlık serisini 11'e çıkarmayı hedefliyor. 3 maçlık cezası sona eren Oğulcan Çağlayan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görev vermesi halinde bugün oynayabilecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir ise Ankara'ya götürülmedi.