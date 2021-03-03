Galatasaray'da bombalar üst üste patlayacak! Fatih Terim'in istediği 3 isim...

Süper Lig'de 27. haftayı lider kapatan Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk hesapları yapılırken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması sürüyor. Sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Fatih Terim, buraya uygun bir kadro planlaması için de çalışıyor. Tecrübeli hocanın scout ekibiyle birlikte hazırladığı ve takımdan gönderilecekler ile takıma katılacaklar konusunda hazırladığı liste merak konusu olurken; bazı isimler basına sızdı. İşte Terim'in sezon sonu kadrosunda görmek istediği isimler...

03.03.2021 11:34 - Son Güncelleme: 03.03.2021 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





