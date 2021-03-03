Galatasaray'da bombalar üst üste patlayacak! Fatih Terim'in istediği 3 isim...
Süper Lig'de 27. haftayı lider kapatan Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk hesapları yapılırken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması sürüyor. Sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Fatih Terim, buraya uygun bir kadro planlaması için de çalışıyor. Tecrübeli hocanın scout ekibiyle birlikte hazırladığı ve takımdan gönderilecekler ile takıma katılacaklar konusunda hazırladığı liste merak konusu olurken; bazı isimler basına sızdı. İşte Terim'in sezon sonu kadrosunda görmek istediği isimler...
03.03.2021 11:34
- Son Güncelleme: 03.03.2021 11:34
Süper Lig'de üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da moraller yüksek durumda. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde kalesinde sadece 3 gol gördü.
Teknik Direktör Fatih Terim, Donk, Marcao ve Luyindama savunma hattında maç maç rotasyona da gitse, işlerin yolunda gitmesi teknik heyeti memnun etti.
Orta sahada sezonun flaş isimlerinden Taylan Antalyalı'yı kulübe çeken deneyimli teknik adam, Etebo'dan da maksimum verim almayı başardı. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda Fernandes ile iyi bir ikili oldu.
Hücum hattına geldiğinde ise Onyekuru takviyesi ve Mostafa Mohamed'in olağanüstü futbolu taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Galatasaray'da şimdi gözler yeni sezonda yapılacak transferlere çevrildi.
Yaz transfer döneminde öncelikse sol bek sorununu çözmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündemde flaş isimler var. Cimbom bu bölge için iki futbolcu ile temasa geçti.