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2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde Fransızlara şok! Sağanak vurdu liderlere yağmurluk dağıtıldı

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde beklenmedik bir olay yaşandı. Tören sırasında aniden bastıran sağanak yağış, törene katılanları ve özellikle liderleri zor durumda bıraktı. Organizasyon yetkilileri hızla harekete geçerek, törene katılan liderlere yağmurluk dağıttı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 21:47 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 22:41
2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde Fransızlara şok! Sağanak vurdu liderlere yağmurluk dağıtıldı 1

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. İlk kez stadyumda değil şehir içinde gerçekleşen törende birdenbire bastıran sağanak yağış başlayınca liderler zor durumda kaldı. Organizasyondaki görevliler ve yetkililer, açılışa gelen liderlere yağmurluk dağıtarak korumaya çalıştı.

2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde Fransızlara şok! Sağanak vurdu liderlere yağmurluk dağıtıldı 2

Katılım gösteren ülkeler, gemilerle Sen Nehri üzerinde bulunan Austerlitz Köprüsü'nden hareket ederek 6 kilometrelik yolculuğa başladı. Rota Iena Köprüsü ile birlikte son buldu.

2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde Fransızlara şok! Sağanak vurdu liderlere yağmurluk dağıtıldı 3

Organizasyonda toplam 10 bin 500 sporcu yer alıyor...

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