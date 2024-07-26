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Jose Mourinho yeni transfer demeden bir kalemde sildi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha...

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında aldığı 4-3'lük galibiyetle başlayan Fenerbahçe rövanş için büyük avantaj sağladı. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, takıma yeni katılan isimlerden birini gözden çıkardı ve yönetim de kulüp bulması için menajerine talimat verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 13:01 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 13:11
Jose Mourinho yeni transfer demeden bir kalemde sildi! Fenerbahçe’de bir ayrılık daha... 1

Yaptığı transferlerle Süper Lig ve Türkiye Kupasının yanı sıra Avrupa kupalarında da iddiasını gösteren Fenerbahçe ilk maçını galibiyetle kapattı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Lugano'yu deplasmanda Dzeko'nun 3 ve Ferdi'nin 1 golü ile geçerek Kadıköy'deki rövanşta skor avantajını elinde tutmayı başardı.

Jose Mourinho yeni transfer demeden bir kalemde sildi! Fenerbahçe’de bir ayrılık daha... 2

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de şu ana kadar birçok yıldız imza attı. Levent Mercan ile başlayan süreçte Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve son olarak da Youssef En-Nesyri takıma dahil edildi.

Jose Mourinho yeni transfer demeden bir kalemde sildi! Fenerbahçe’de bir ayrılık daha... 3

SIRA ORTA SAHADA

Transferde oldukça atak bir tutum içinde olan Kanarya, yeni yıldızları kadrosuna katabilmek adına yoğun mesai harcıyor. Sırada ise orta saha takviyesi var.

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