Jose Mourinho yeni transfer demeden bir kalemde sildi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha...

1 Yaptığı transferlerle Süper Lig ve Türkiye Kupasının yanı sıra Avrupa kupalarında da iddiasını gösteren Fenerbahçe ilk maçını galibiyetle kapattı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Lugano'yu deplasmanda Dzeko'nun 3 ve Ferdi'nin 1 golü ile geçerek Kadıköy'deki rövanşta skor avantajını elinde tutmayı başardı.

2 Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de şu ana kadar birçok yıldız imza attı. Levent Mercan ile başlayan süreçte Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve son olarak da Youssef En-Nesyri takıma dahil edildi.