Emiliano Sala'nın ses kayıtları ortaya çıktı! Ölümünden saniyeler önce arkadaşlarına yürek burkan sözler!
2019 yılında Cardiff takımına transfer için yola çıkan 28 yaşındaki Emiliano Sala'nın uçağı önce kaybolmuş sonra da düştüğü ortaya çıkmıştı. Dünyanın konuştuğu kaza hakkında yıllar sonra flaş bir gelişme yaşandı. Emiliano Sala'nın ölümünden saniyeler önce arkadaşlarıyla konuştuğu son ses kaydı paylaşıldı.
Emiliano Sala, 28 yaşındayken Cardiff takımına transferi için yola çıkmıştı. Arjantinli'nin uçağı kaybolmuş ve sonrasında uçağın düştüğü anlaşılmıştı. Tüm dünyada büyük ses getiren kazanın ardından yaklaşık 3 yıl sonra BBC uçağın pilotu David Ibbotson ve futbolcu Emiliano Sala'nın ses kayıtlarına ulaştı. Emiliano Sala'nın son sözleri ise yürek burkan cinstendi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City ekibine imza atarak kariyerinin en önemli transferini gerçekleştirdikten iki gün sonra bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak 2019 akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. Kazadan iki hafta sonra 3 Şubat gecesi ulaşılabilen uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğunun tespit edilmesi ise dört gün sürmüştü.
ÖLÜM NEDENİ
Nantes'dan Cardiff City'ye transfer olduktan sonra yeni kulübüne katılmak üzere yola çıkan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 21 Ocak'ta Manş Denizi'ne düşmüş ve oyuncunun cansız bedenine ulaşılmıştı. Açıklanan otopsi raporunda Emiliano Sala'nın ölümünün sanılanın aksine boğulma değil, kaza sırasında başına ve gövdesine aldığı darbeler nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.
BBC SES KAYITLARINA ULAŞTI! YÜREK BURKAN SÖZLER
BBC haberinde uçağın pilotu David Ibbotson'un uçuş öncesi arkadaşına bu uçuşun riskli olabileceğini söylediğini okuyucularına aktardı. Fransa'dan Galler'e yaptığı yolculukta BBC tarafından özel olarak elde edilen seste David Ibbotson'un "Can yeleğimi giyiyor olacağım" dediği duyuluyor.