Emiliano Sala’nın ses kayıtları ortaya çıktı! Ölümünden saniyeler önce arkadaşlarına yürek burkan sözler!

Emiliano Sala, 28 yaşındayken Cardiff takımına transferi için yola çıkmıştı. Arjantinli'nin uçağı kaybolmuş ve sonrasında uçağın düştüğü anlaşılmıştı. Tüm dünyada büyük ses getiren kazanın ardından yaklaşık 3 yıl sonra BBC uçağın pilotu David Ibbotson ve futbolcu Emiliano Sala'nın ses kayıtlarına ulaştı. Emiliano Sala'nın son sözleri ise yürek burkan cinstendi.