Efsaneler Terim'e sırtını döndü! İddialara göre üç efsane isim, Terim’in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi
Fatih Terim'in büyük tartışma yaratan belgeselinde iki eski kaptanı Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu ile eski öğrencisi ve yardımcısı Hasan Şaş'ın olmaması dikkat çekmişti. İddialara göer üç efsane isim, Terim'in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi.
21.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 21.09.2022 06:59
Geçtiğimiz yıl Sarı-Kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan ve Bodrum'da inzivaya çekilen tecrübeli teknik adam, bir dijital platformda yer alan belgeseliyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Belgeselde en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Fatih Terim'in kariyerinde çok önemli bir yer teşkil eden 3 ismin yokluğuydu.
Hem Milli Takım'da hem de 1996-2000 arasında Galatasaray'da Terim'le birlikte çalışan ve kaptanlık yapan Bülent Korkmaz ile Tugay Kerimoğlu belgeselde yer almadı.