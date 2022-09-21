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Efsaneler Terim'e sırtını döndü! İddialara göre üç efsane isim, Terim’in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi

Fatih Terim'in büyük tartışma yaratan belgeselinde iki eski kaptanı Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu ile eski öğrencisi ve yardımcısı Hasan Şaş'ın olmaması dikkat çekmişti. İddialara göer üç efsane isim, Terim'in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi.

21.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 21.09.2022 06:59
Efsaneler Terim’e sırtını döndü! İddialara göre üç efsane isim, Terim’in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim son dönemde yeniden gündemde.

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Efsaneler Terim’e sırtını döndü! İddialara göre üç efsane isim, Terim’in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi

Geçtiğimiz yıl Sarı-Kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan ve Bodrum'da inzivaya çekilen tecrübeli teknik adam, bir dijital platformda yer alan belgeseliyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Efsaneler Terim’e sırtını döndü! İddialara göre üç efsane isim, Terim’in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi

ÇOK ÖNEMLİ BİR YERLERİ VAR
Birçok yönüyle tartışma yaratan belgesel konusunda ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi.

Efsaneler Terim’e sırtını döndü! İddialara göre üç efsane isim, Terim’in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi

Belgeselde en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Fatih Terim'in kariyerinde çok önemli bir yer teşkil eden 3 ismin yokluğuydu.

Efsaneler Terim’e sırtını döndü! İddialara göre üç efsane isim, Terim’in belgeseli için yapılan teklifi kabul etmedi

Hem Milli Takım'da hem de 1996-2000 arasında Galatasaray'da Terim'le birlikte çalışan ve kaptanlık yapan Bülent Korkmaz ile Tugay Kerimoğlu belgeselde yer almadı.

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