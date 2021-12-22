Spor yazarlarından Trabzonspor'a büyük övgü: Gösterişsiz mucize
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, İzmir'de konuk olduğu Altay karşısında geriye düşmesine rağmen Cornelius'un attığı gollerle kazanmayı bildi. Bordo-mavili ekip bu galibiyetle beraber puanını 45'e yükseltti. Karadeniz temsilcisi yoluna kayıpsız devam ederken, maçın yıldızı 7 kurtarış yapan Uğurcan Çakır oldu. Karşılaşma sonrası spor yazarları Trabzonspor'a övgü dolu sözler sarfetti. İşte o yazılar...
ERMAN TOROĞLU'NUN ALTAY-TRABZONSPOR MAÇI YORUMU
İlk yarı Trabzonspor iyi değil Altay derseniz onun belli gücü var belli bir planda oynuyorlar. Mükemmel bir gol attılar; vuruş golü. İkinci yarıda da 2-1'in üzerine bu sefer Trabzon gerildi, Altay 2-3 pozisyon yakaladı. Uğurcan müthiş oynadı. Trabzon sahadan galip ayrıldıysa kaleciye borçlu. Çok kritik yerlerde kritik hareketler yaptı. Yani kaleci bir takımın yarısıdır tezini dün Uğurcan sergiledi. Ama şu gerçek Bakasetas ile Nwakaeme olmayınca Tabzon'un hem estetiği hem oyun gücü eksiliyor. Bakasetas'ın attığı top ve ilk golü düşünün. Dün golcü Cornelius da çok çalışanların içindeydi; ama Hamsik denen beyni unutmamak lazım. Resmen takımı bilgisayar gibi idare ediyor.
Geçen maçlarda Trabzonspor defans açısından daha topyekün hareket ediyordu. Dün kopuk kopuk oynayınca Altay pozisyon buldu. Belki de biz Altay'ı yeneriz dediler ama golü yiyince bu sefer Altay'ın direnme gücü arttı, Trabzon da istediği oyunu oynayamadı.
BİTİREN 11!
Trabzonspor Altay deplasmanında hem oyun hem de oyuncularının yüksek formuyla maça favori olarak çıktı.
Altay, son 10 haftada gösterdiği kötü performansla sadece 3 puan alabilmişti. Maçın bordo-mavililer açısından kolay geçeceği düşünülse bile böyle maçlar zordur. Çünkü Altay, mutlaka bir reaksiyon vermek isteyecekti. Alınan kötü sonuçlardan sonra bu maçı çıkış olarak görecekti.
Nitekim ilk yarı Trabzonspor'a karşı çok baskı uyguladılar, hızlı hücum geçişleri sağladılar.
Aynı zamanda Vitor Hugo'nun oynamadığı ve Trondsen'in uzun süre oynamadıktan sonra sol beke geçmesi; Altay'ın, sağ koridorunun daha fazla işlemesine neden oldu.
Altay, bu bölgeden golü bulduğu gibi pozisyon da üretti, maçı kaybetmesine rağmen de lidere karşı oynadıkları iyi futbolla ileriki haftalar için de ümit verdi.
Trabzonspor'un, ilk yarıda topla oynama yüzdesi 71'di buna rağmen üretken değildi.
Özellikle Peres'in sağ bekteki kötü oyununa ek, Trondsen'in hayalet olması takımı 10 kişi oynattı.
Siopis ve Berat bu bölümde hücuma ne topsuz ne de topla destek vermedi.