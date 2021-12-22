Fenerbahçe'de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de kötü gidişin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Yönetim Alman teknik direktör Joachim Löw'e takımı emanet etmek isterken, Löw'ün ise yeni sezonda takımın başına geçmek istediği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde geçiş dönemi için masaya İsmail Kartal ismi de geldi.
Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" demişti. Ancak Portekizli çalıştırıcı devre arasını göremedi. Lider Trabzonspor'dan açık fark yiyen sarı-lacivertlilerde 53 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Şimdi herkesin aklında aynı soru:
"BU YAZ GÖRÜŞEBİLİRİZ"
Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'nın eski yıldızı Serhat Akın geçtiğimiz günlerde Joachim Löw ile konuştuğunu ve Alman hocanın kendisine "Yazın ne olacak bakalım Serhat" diye mesaj yazdığını söylemişti. Fenerbahçe'nin planı 61 yaşındaki çalıştırıcıyla bir an önce el sıkışmak. Löw teklifi gelecek yaz değerlendirebileceğini belirttiği için de şimdilik 'ara formül' aranıyor. Ali Koç ve yönetimi sezon sonuna kadar takımı eski hocaları İsmail Kartal'a teslim etmeyi planlıyor. Kartal boş kontrat imzalamaya hazır.
Fenerbahçe'de yönetim Joachim Löw ile anlaştığı taktirde Alman çalıştırıcı gelecek sezon takımı devralacak. Yardımcısı da İsmail Kartal olacak. İyi anlaşan ikili ile yeni bir dönem başlayacak.