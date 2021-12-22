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Fenerbahçe'de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de kötü gidişin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Yönetim Alman teknik direktör Joachim Löw'e takımı emanet etmek isterken, Löw'ün ise yeni sezonda takımın başına geçmek istediği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde geçiş dönemi için masaya İsmail Kartal ismi de geldi.

22.12.2021 10:16 - Son Güncelleme: 22.12.2021 10:16
Fenerbahçe’de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına

Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" demişti. Ancak Portekizli çalıştırıcı devre arasını göremedi. Lider Trabzonspor'dan açık fark yiyen sarı-lacivertlilerde 53 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Şimdi herkesin aklında aynı soru:

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Fenerbahçe’de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına

Yeni teknik adam kim olacak? Ana hedef Joachim Löw. Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra hiçbir ekibi çalıştırmayan 61 yaşındaki başarılı hoca sezon devam ederken Fenerbahçe'yi devralmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe’de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına

"BU YAZ GÖRÜŞEBİLİRİZ"
Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'nın eski yıldızı Serhat Akın geçtiğimiz günlerde Joachim Löw ile konuştuğunu ve Alman hocanın kendisine "Yazın ne olacak bakalım Serhat" diye mesaj yazdığını söylemişti. Fenerbahçe'nin planı 61 yaşındaki çalıştırıcıyla bir an önce el sıkışmak. Löw teklifi gelecek yaz değerlendirebileceğini belirttiği için de şimdilik 'ara formül' aranıyor. Ali Koç ve yönetimi sezon sonuna kadar takımı eski hocaları İsmail Kartal'a teslim etmeyi planlıyor. Kartal boş kontrat imzalamaya hazır.

Fenerbahçe’de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına

GELECEK SEZON BİRLİKTELER LÖW ÇOK SEVİYOR
İsmail Kartal, Joachim Löw'ün hayatında önemli yer edinmiş bir teknik adam. Alman çalıştırıcı, Kartal için geçmişte "Türkiye'de çalıştığım dönemlerde yardımcılığımı yaptı.

Fenerbahçe’de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına

Son derece çalışkan, disiplinli ve başarılı bir teknik adamdır. Birlikte çalışmaktan keyif aldığım isimlerin başında geliyor" demişti.

Fenerbahçe’de hoca formülü! Löw-İsmail Kartal ikilisi görev başına

Fenerbahçe'de yönetim Joachim Löw ile anlaştığı taktirde Alman çalıştırıcı gelecek sezon takımı devralacak. Yardımcısı da İsmail Kartal olacak. İyi anlaşan ikili ile yeni bir dönem başlayacak.

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