Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
BÜLENT TİMURLENK-Usta bitiricilik
Takviminde pazar akşamı San Siro'da Milano derbisi, üç gün sonra da İtalya Kupası'nda yine San Siro'da Roma sınavı varsa ve sen Milano'dan İstanbul'a uçup ayağının tozuyla Gaziantep'e uçuyor, beraber hiç idman yapmadığın takım arkadaşlarının arasına tabelada 1-0 öndeyken karışıyorsan, yetmedi 3 gün sonra daha kendi taraftarının önüne çıkmadan Bolu yollarına düşüyorsan adının Alvaro Morata olması da yetmez.
Lig, takım değiştirmek kadar ülkeye iklime de uyum sağlamak lazım. Morata, Madrid-Torino ve Milano günlerinden soğuğa alışık adam ama kötü zeminlere değil! Dün AZ Alkmaar ile ilk maçta Osimhen cezalıyken tek forvet oynayacağı bilinirken, Bolu'da soğuk havada ve buzlu zeminde sahaya çıktı.
İspanyol forvet, kariyeri boyunca oyun disipliniyle hocalarının gönlünü kazanmış bir futbolcu. En uçta baskıyı yapacak her pozisyona hareketlendi, pas bağlantısında zaman zaman kendini sakınsa da oyunun içinde kaldı. Yedeklerle oynamak zordur. Çok top alamadı elbette ama takımının kazanamaması halinde veda edeceği kupada tabelada 1-0 gerideyken, aldığı güzel asisti iyi kontrol, usta bitiricilikle filelere yolladı. Morata'nın kalitesini anlamak için topa ilk dokunuşuna bakın. İyi kontrol etmişse de bakacağınız yer üç direk arası olsun.
LEVENT TÜZEMEN-İcardi vuruşu!
G.Saray yedek kulübesinin ne kadar yetersiz olduğunu, kupada Bolu-spor önünde çıkan kadro ile gördük. Zirve yarışında kadro istikrarı ne kadar önemliyse kulübenin gücü de çok önemlidir. İyi bir sol ayağa sahip Eyüp Aydın'a fırsat tanımak, onu daha fazla hazırlamak, Okan Buruk'un görevi olmalı.
İki asist yapan Yusuf Demir, sadece top ayağına geldiğinde oynamamalı. Rakibi de kovalamalı, ikili mücadelelerde ayakta kalıp attığı golde olduğu gibi bitiriciliğini de öne çıkarmalı. Bolu'nun golünde kaleci Günay'ın kurtardığı top sonrası rakibine baskı yapmayan Metehan, sezon başındaki formundan uzak. Metehan'ın kendini geliştirmesi adına daha fazla çalışması ve pozisyon bilgisini ilerletmesi gerekir.
Efe Akman, oynadığı sürece G.Saray'ı bir eksik bıraktı. Okan Buruk, Efe'ye şans vermeye devam ediyor. Ama görünen köy Efe için, daha çok oynama fırsatı adına başka takıma gitmesi gerektiğini söylüyor. Morata, iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek. Ahmed Kutucu, basit oynamayı seviyor. Özellikle pas oyununu tercih ediyor ve rakibe kendini unutturmayı başarıyor. Attığı gol İcardi benzeriydi. Tıpkı Morata gibi şutunu kalecinin üzerine değil, kalenin tavanına vurdu! Ahmed, çalışkanlığı ve takım oyununa desteği ile ön plana çıktı.
EVREN TURHAN- Her kulvarda Aslan
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Boluspor'u özellikle 2. yarıdaki etkili oyunuyla yıktı.
Okan hoca maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Oynamayan oyuncular için büyük şanstı. Eyüp Aydın, Yusuf Demir, gerçekten müthiş performans gösterdiler. Saha şartları kötü olmasına rağmen Morata müthiş bir gol attı.
Transfer döneminde sancılı anlar yaşayan Galatasaray için Boluspor galibiyeti moral oldu.
ODAK NOKTASI TRANSFER
Takım olarak da iyi mücadele ettiler. Galatasaray her kulvarda olduğu gibi kupada da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Oynamayan oyuncuların performansı önemliydi. Okan hoca oynamayan, yedek bekleyen oyunculara şans verdi ve verim aldı. Şunu da belirtmek lazım, Galatasaray taraftarının tek odak noktası transfer...
ZEKİ UZUNDURUKAN –Eyüp ve Yusuf'un verdiği mesaj
Bolu'daki karlı ve buz gibi soğuk havada oynanan maçta harika goller atıldı. Dünya yıldızı Alvaro Morata tam 79 dakika sahada kaldı, bir de ayak içi kalite kokan gol attı. Morata'nın takım arkadaşları ile uyumu da çok iyiydi. Okan Buruk; Yusuf Demir, Günay, Metehan, Eyüp Aydın ve Efe Akman'ın son durumlarını yakından görmüş oldu. Karşılaşmada Yusuf Demir ve Eyüp Aydın ön plana çıkan isimler oldu. Efe Akman şu anda Galatasaray'da oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu değil. Pişmesi için kiraya verilmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Eyüp Aydın ise toplara Hagi gibi vuruyor. Raket gibi bir sol ayağı var. Dün Boluspor kalesine üç adet füze gönderdi adeta. İlk yarıda Galatasaray'ı öne geçiren golü de attı Eyüp Aydın! Olağanüstü bir goldü. Okan hocanın ilerleyen maçlarda Eyüp'e daha fazla forma vereceğini düşünüyorum. Geldiği günden beri kafalarda hep bir soru işareti bırakan Yusuf Demir, şutları ile Boluspor kalesini adeta dövdü durdu. Çok etkili şutlar da attı. Hücum bölgesinde çok etkiliydi. Üçüncü golün altına ismini de yazdırdı Yusuf! Ben çok beğendim Yusuf'u... Ahmed Kutucu çok iyi bir transfer olduğunu dün oynadığı futbol ve attığı golle bir kez daha gösterdi. Galatasaray özellikle maçın ikinci yarısında harika bir futbol oynadı ve farklı kazandı.
Galatasaray'ın maçı lig maçı havasında oynaması, kupaya ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi. Farklı galibiyetin yanında, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir'in etkili performansları en çok Okan Buruk'u mutlu etmiş olmalı... Boluspor ise öne geçtiği maçta Galatasaray karşısında tutunamadı ama açık bir futbolu tercih edip, yürekli oynadılar.
.