Efe Akman, oynadığı sürece G.Saray'ı bir eksik bıraktı. Okan Buruk, Efe'ye şans vermeye devam ediyor. Ama görünen köy Efe için, daha çok oynama fırsatı adına başka takıma gitmesi gerektiğini söylüyor. Morata , iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek. Ahmed Kutucu , basit oynamayı seviyor. Özellikle pas oyununu tercih ediyor ve rakibe kendini unutturmayı başarıyor. Attığı gol İcardi benzeriydi. Tıpkı Morata gibi şutunu kalecinin üzerine değil, kalenin tavanına vurdu! Ahmed, çalışkanlığı ve takım oyununa desteği ile ön plana çıktı.

ZEKİ UZUNDURUKAN –Eyüp ve Yusuf'un verdiği mesaj

Bolu'daki karlı ve buz gibi soğuk havada oynanan maçta harika goller atıldı. Dünya yıldızı Alvaro Morata tam 79 dakika sahada kaldı, bir de ayak içi kalite kokan gol attı. Morata'nın takım arkadaşları ile uyumu da çok iyiydi. Okan Buruk; Yusuf Demir, Günay, Metehan, Eyüp Aydın ve Efe Akman'ın son durumlarını yakından görmüş oldu. Karşılaşmada Yusuf Demir ve Eyüp Aydın ön plana çıkan isimler oldu. Efe Akman şu anda Galatasaray'da oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu değil. Pişmesi için kiraya verilmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Eyüp Aydın ise toplara Hagi gibi vuruyor. Raket gibi bir sol ayağı var. Dün Boluspor kalesine üç adet füze gönderdi adeta. İlk yarıda Galatasaray'ı öne geçiren golü de attı Eyüp Aydın! Olağanüstü bir goldü. Okan hocanın ilerleyen maçlarda Eyüp'e daha fazla forma vereceğini düşünüyorum. Geldiği günden beri kafalarda hep bir soru işareti bırakan Yusuf Demir, şutları ile Boluspor kalesini adeta dövdü durdu. Çok etkili şutlar da attı. Hücum bölgesinde çok etkiliydi. Üçüncü golün altına ismini de yazdırdı Yusuf! Ben çok beğendim Yusuf'u... Ahmed Kutucu çok iyi bir transfer olduğunu dün oynadığı futbol ve attığı golle bir kez daha gösterdi. Galatasaray özellikle maçın ikinci yarısında harika bir futbol oynadı ve farklı kazandı.





