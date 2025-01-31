UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı. Danimarka temsilcisi Midtylland ile 2-2 berabere kalarak ilk 24 şansını zora sokan Fenerbahçe'ye adeta piyango vurdu.
Maçın bitiş düdüğüyle Play-Off hesapları için diğer sonuçları bekleyen Fenerbahçe, elenmekten son anda kurtuldu. Braga'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam eden maçın son anlarında Braga, Gabriel Martinez ile 90+4'te skoru 2-0'a getirdi. Saniyeler sonra ofsayt bayrağının kalkması ile gol iptal edildi ve skor yeniden 1-0'a geldi. Böylece Kanarya, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kalarak play-off etabına yükselmeyi başardı. Spor yazarları kritik mücadeleyi değerlendirdi.
İLKER YAĞCIOĞLU- Zor oldu ama güzel oldu
Maça Fenerbahçe son derece iyi başladı. İlk 10 dakika içerisinde iki net pozisyon vardı. Buna karşın savunmada da İrfan Can Eğribayat'ı rahatsız edecek bir pozisyon vermedik. İşler istediğimiz gibi giderken bir duran top sonrası mağlup duruma düşmemiz takımın biraz daha önde oynamasına neden oldu. Dzeko, En nesyri'ye harika bir pas verdi ve Nesyri de son haftalardaki formunu devam ettirip golü attı. Mourinho bu sistemde oynamaya devam ediyor.
Elinde mevcut olan en iyi oyuncularla sahaya çıkmış. Açıkçası kulübede hamle yapacak bek fazla oyuncusu da yoktu. İlk yarıda sol taraftan Szymanski ile atak denemesinde bulunduk. Dzeko bir orta saha oyuncusu gibi zaman zaman gelip hücumları yönlendirmeye çalıştı. İlerlemiş yaşına rağmen sahanın her yerinde takımına büyük katkı sağladı ve güzel oyununu da golle süsledi. Saygı duyulması gereken bir performans sergiliyor. Sonuçta zor da olsa Fenerbahçe play-off'a kalmayı başardı. Bakalım Mourinho'nun dediği gibi çok farklı bir takım izleyebilecek miyiz. Yeni transferlerin de takılmasıyla hepimiz bundan daha iyisini yapabilecek bir takım bekliyoruz.
GÜRCAN BİLGİÇ-Rüzgâr sert esiyor
İlk dakikadan itibaren "maçı kazanacağım" diyen bir Fenerbahçe takımı izledik. Defansif "sarsaklıklara", kaleye gelen ilk basit pozisyonun gol olmasına rağmen, tempoları, istekleri ve yardımlaşmaları ile maçı tadında oynadılar. Sakatlıklar ve üstüne cezalılarla birlikte sağ bekin-sol bekin orijinal olmadan, taktiksel mücadelenin içindeydiler. Sakatlıktan dönen, maç eksiği olan İsmail Yüksek'in arzusuna, Szymanski de ikinci goldeki asisti ile eşlik etti. Fred form grafiğini yine yükseğe taşırken, bir başka forma ıslatıcısı Mert Hakan "sıkıntılı" anlarda devredeydi.
Düşünün, hamle şansı olmaması, Tadic'i son 15'te altı numara pozisyonuna taşıdı, 39'luk Dzeko ile En Nesyri, orta saha gibi oynamak zorunda kaldılar. Fakat klasik hastalık, öne geçtikten sonra geriye çekilip, rakibe cesaret vermek yine devredeydi. İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı pozisyon haberciydi, bitime beş dakika kala da karambol beraberlik golünü getirdi. Tüm hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Bir orta saha ile oyunu kontrol etmek yerine, defansı örüp, işi futbol şansına bırakmak. Mourinho'nun "yenilmezsek, kovulmayız" ekibi, ders almadı geçmişten.
70 milyon Euro değeri olan rakip karşısında 250 milyon Euro'luk takımı ne hale getirdiler. Üçlü diziliş ile birlikte Çağlar da başka formata geçti. Belki de kadroya gelen iki yeni stoperin baskısı, pabucu pahalı yaptı. Nesyri'nin mükemmel golü, Dzeko'nun usta vuruşu, yine Fenerbahçe'yi santrforlar takımı yaptı. Yeni transferler, mevkisinde oynayan bekleri veya orta sahaları, ön taraftaki pas tercihlerindeki yanlışlara çözül olabilecek Talisca ile kalan maçlar daha keyifli bir takım vadedecek; inşallah…
MUSTAFA ÇULCU-Bir gol farkla yola devam ediyor
Fenerbahçe eldeki en kreatif 11'le özgüvenli ve önde baskı ile başladı ve oyunu kontrol altına aldı. Özellikle Szymanski ile sol kanattan etkili oldu. Duran topta ceza alanı içinde yüksek topta Yusuf gereken müdahaleyi yapamayınca Midtylland'ın golü geldi. Golden sonra Midtylland'a sanki güven geldi öne çıkmaya başladı. Sol kanatta Dzeko kendini unutturduğu anda Fred'in akıl dolu pasını aldı En-Nesyri'ye asisti ile beraberlik golü geldi. Fenerbahçe son lig maçında olduğu gibi ikinci yarıya tempolu girdi yine sol kanat ve Dzeko ile öne geçti. Çağlar savaşçı ruhu ile savunmada iyi oynadı ancak müdahaleleri her an karta dönecek şekilde daha dikkatli olmalı.
İsmail ve Mert Hakan'ın maç eksiği hissediliyor. Galibiyet golünden sonra Fenerbahçe'nin geriye yaslanması pahalıya mal oldu. Futbol aklı taktiği ve sonuç önemlidir. Beraberlikle biten maç sonrası kaderini belirlemek diğer maçların sonucuna bağlı oldu. Fenerbahçe bir gol fark ile yola devam ediyor.
Portekizli hakem Luıs Godinho basit temaslarda bana mısın demedi oynattı. Oyun kontrolünü hep elinde tuttu. Otoritesi oyunculara yaklaşımı çok iyi ve evrensel hakemlik adına örnekti. Osorio ve Gabriel değişerek Szymanski'ye fauller yapınca Gabriel'i sözlü uyarması etkili oldu. Çağlar ve İsmail'in tatlı sert oyununa izin vermesi çağdaş bir yaklaşımdı. UEFA'nın olmazsa olmazı kulübelerin disiplini ve oyunda zaman geçirmelere karşı önlem alınması Çağlar'a ve Foti ye gösterdiği sarı kartlar yerinde ve doğruydu. Bariz gol şansı olmaz Djiku'ya çıkan sarı kart doğru. Fred'e sarı doğru. Hakem başarılı maç yönetti. VAR hakemine iş düşmedi.