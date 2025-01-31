Düşünün, hamle şansı olmaması, Tadic'i son 15'te altı numara pozisyonuna taşıdı, 39'luk Dzeko ile En Nesyri, orta saha gibi oynamak zorunda kaldılar. Fakat klasik hastalık, öne geçtikten sonra geriye çekilip, rakibe cesaret vermek yine devredeydi. İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı pozisyon haberciydi, bitime beş dakika kala da karambol beraberlik golünü getirdi. Tüm hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Bir orta saha ile oyunu kontrol etmek yerine, defansı örüp, işi futbol şansına bırakmak. Mourinho'nun "yenilmezsek, kovulmayız" ekibi, ders almadı geçmişten.

70 milyon Euro değeri olan rakip karşısında 250 milyon Euro'luk takımı ne hale getirdiler. Üçlü diziliş ile birlikte Çağlar da başka formata geçti. Belki de kadroya gelen iki yeni stoperin baskısı, pabucu pahalı yaptı. Nesyri'nin mükemmel golü, Dzeko'nun usta vuruşu, yine Fenerbahçe'yi santrforlar takımı yaptı. Yeni transferler, mevkisinde oynayan bekleri veya orta sahaları, ön taraftaki pas tercihlerindeki yanlışlara çözül olabilecek Talisca ile kalan maçlar daha keyifli bir takım vadedecek; inşallah…

MUSTAFA ÇULCU-Bir gol farkla yola devam ediyor

Fenerbahçe eldeki en kreatif 11'le özgüvenli ve önde baskı ile başladı ve oyunu kontrol altına aldı. Özellikle Szymanski ile sol kanattan etkili oldu. Duran topta ceza alanı içinde yüksek topta Yusuf gereken müdahaleyi yapamayınca Midtylland'ın golü geldi. Golden sonra Midtylland'a sanki güven geldi öne çıkmaya başladı. Sol kanatta Dzeko kendini unutturduğu anda Fred'in akıl dolu pasını aldı En-Nesyri'ye asisti ile beraberlik golü geldi. Fenerbahçe son lig maçında olduğu gibi ikinci yarıya tempolu girdi yine sol kanat ve Dzeko ile öne geçti. Çağlar savaşçı ruhu ile savunmada iyi oynadı ancak müdahaleleri her an karta dönecek şekilde daha dikkatli olmalı.

İsmail ve Mert Hakan'ın maç eksiği hissediliyor. Galibiyet golünden sonra Fenerbahçe'nin geriye yaslanması pahalıya mal oldu. Futbol aklı taktiği ve sonuç önemlidir. Beraberlikle biten maç sonrası kaderini belirlemek diğer maçların sonucuna bağlı oldu. Fenerbahçe bir gol fark ile yola devam ediyor.