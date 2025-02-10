Spor yazarlarından Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Tilki Mourinho

EMRE BOL - TİLKİ MOURINHO Artık bu stoper sakatlıkları can sıkıcı bir hale gelmeye başladı.

Hepsini sadece şanssızlık olarak değerlendirmemek lazım.

Bazıları darbeye bağlı sakatlık olabilir ama çoğunluğu bence oyuncuların kendisine bakmamasından kaynaklı!

6 stoper birden sakatlandı.

Galatasaray derbisinde o mevkide büyük ihtimalle yine Amrabat olacak.

Mourinho iyi bir plan kurmuştu.

Kaleci İrfancan, Skriniar'a veriyor topu; o da çizgide bekleyen Oğuz Aydın'a... Sonrasında ya Talisca istasyon oluyor ya da uzun Tadic'e oynuyorlar. Top Tadic'in koşu yoluna bir kaç kez atılınca çok yoruldu. Bu yaştaki bir oyuncuya bu kadar çok uzun top atılmaz.

Dzeko ağır olmasına karşın harika bir ilk yarı çıkardı. Geriye gelip oyun bağlantısını sağladı, attığı kritik paslarla takımını pozisyonlara soktu.

Alanyaspor'un geçiş oyununu oynayabilecek çok sayıda futbolcusu var. Fakat Fenerbahçe yaptığı her atağı bitirince bunu yapmayı başaramadılar. Bitirmek deyince yanlış anlaşılmasın. Korner, aut, gol... Bunların hepsi atak sonlandırmaktır. Oğuz Aydın her maç pırıl pırıl parlamaya devam ediyor.

Alanya karşısında da hem defansta hem ofansta çok çalıştı. Mourinho acaba, "Neden Oğuz'u daha önce farkedemedim" diyor mudur?

Talisca henüz yüzde 25'iyle oynuyor. Ölüsü dahi bizim ligimize yetecek sanki! Biraz hareketlendiğinde katkısı artacak.

Mourinho'nun tek hatası yorulan oyuncuları çıkarmak için geç kalmasıydı. Lakin bir tilki gibi ilmek ilmek işlediği taktiği, rakibin maçı neredeyse pozisyonsuz tamamlamasını sağladı.

GÜRCAN BİLGİÇ - İTALYAN İŞİ Mourinho, İtalyan yardımcılarının hazırladığı planın bir parçası olarak, izleyenlere İtalya Ligi klasiği sundu. Olay şudur; İtalyan takımına karşı oynarsınız, top hep sizdedir, sağlı-sollu gelirsiniz ama maç bittiğinde tabelaya bir bakarsınız;

0-2 yazar.

İlk yarının planında oyunun tempo kazanmasının önüne geçerek, fırsat anlarını beklediler.

Usta oyuncuları vardı, etkisiz gibi gözükmelerine rağmen, defansın iki hatasından golleri çıkardılar.

Sami Hoca, hamle yaptı devre başlarken. Oğuz Aydın sağ kanatta tutunamadı Cordova karşısında. Peş peşe geldilen, pozisyonlar buldular. İki santrafor;

Talisca ve Dzeko'yu sürekli kendi ceza alanlarında topu uzaklaştırırken görmeye başladık.

Tamamen "teslim" haliydi. Her atak, bir öncekinden daha tehlikeli etkili oluyordu. Kenar yönetim bu durumu 25 dakika seyrettikten sonra hamle yapmaya karar verdi. Osayi sağ kanadı kapadı, İsmail orta sahayı bir fazlalaştırıp, Alanyaspor'un ikinci topları sürekli kapmasının önüne geçti. Bir daha da getirmediler Alanya'yı kalelerine.