Spor yazarlarından Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Tilki Mourinho

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından spor yorumcularından dikkat çeken yorumlar geldi.
ÖMER ÜRÜNDÜL - BU MAÇ MOURINHO'YA DERS OLSUN
Fenerbahçe için zor deplasmandı. Ama Mourinho'nun ilk 11'i hiç de bu maça uygun değildi. Çünkü Talisca fizik olarak hazır değil, Tadic zaten hep güçsüz, başarılı santrforu Dzeko da 39 yaşında. Ayrıca sürekli vurguluyorum. Oğuz faydalı bir kanat oyuncusu ama kesinlikle 3-4-1-2 düzeninde sağ kulvarda beklenen performansı düşer. Çünkü defansif anlayışı yeterli değil. Uzun kulvarda oynayınca hücumdaki başarısı da düşüyor. Fenerbahçe, bu yanlış kadro ve yanlış düzene rağmen ilk devreyi 2 farklı önde bitirdi. Önce devrede daha hazır olmayan Talisca-İsmail değişikliği gerekliydi. İlerleyen bölümde de Osayi-Tadic değişikliği olmalıydı. Mourinho, 68. dakikaya kadar takıma hiç dokunmadı. Bu bölümde F.Bahçe'nin gol yememesi büyük tesadüftü.
Mourinho, çok geç kaldığı değişiklikleri yaptı, bu da takımı yoğun baskıdan kurtardı. Bu maç Mourinho'ya ders olmalı. Bir defa stoper kalmadığından ivedilikle 4'lü defansa dönmeli. Oyuncuların genel performanslarına baktığımda; Skriniar hazır olmamasına rağmen deneyimiyle işi iyi idare etti. Amrabat oyuna girdikten sonra stoperde takım, skor avantajıyla risksiz oynadığı için dar alanda genel sıkıntıları gündeme gelmedi. Szymanski hareketliydi. Dzeko, bu yaşta maçın sonunu iyi getirdi, kutlamak gerekir. Performansıyla en dikkat çeken isim ise Levent'ti. Bu inanılmaz rekor sakatlıkların nedeni nedir? Açıklaması olmalı. Çağlar ile İsmail sanki kronik sakatlar. Bir kalecinin 1.5 ay arayla sakatlandığı pek görülmemiştir. Stoper bolluğunda elde stoper kalmadı.
AHMET ÇAKAR - YİĞİDİN HAKKINI YİĞİDE VERELİM
Fenerbahçe çok zorlu bir deplasmanı rahat geçti… Özellikle ilk 45 dakika ve aslında ikinci yarıda da takım savunmasını mükemmele yakın uyguladılar. İlk yarıda Kostic ve Oğuz tüm koridorları iyi kapattı. Üstelik maçın hemen başında Çağlar'ın sakatlığına rağmen onun mevkisine geçen Amrabat da stratejik olarak çok iyi oynadı. Bence ilk gol Oğuz Aydın'ın… Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı. Oğuz kaleye vurabilirdi ama o boş Szymanski'nin önüne bıraktı. O da Fenerbahçe'nin 4000. golünü atarak tarihe geçiverdi. Bir müddet sonra da Kostic, mükemmel kesti, Talisca kafayı çok iyi vurdu ve skor perçinlendi.
Talisca'nın kalitesi asla tartışılmaz ama fizik olarak çok iyi durumda değil. Dün akşamın belki de en övülecek yanı Fenerbahçe'nin takım savunması ve oyun disiplinini hiç kaybetmemesidir. Cihan Aydın, aylar önce yönettiği Antalyaspor-Fenerbahçe maçından sonra FIFA kokartını kaybetti ama dün 90 dakikaya baktığımızda çok iyi bir maç yönettiğini söylememiz lazım. Yiğidin hakkı yiğide.
EMRE BOL - TİLKİ MOURINHO
Artık bu stoper sakatlıkları can sıkıcı bir hale gelmeye başladı.
Hepsini sadece şanssızlık olarak değerlendirmemek lazım.
Bazıları darbeye bağlı sakatlık olabilir ama çoğunluğu bence oyuncuların kendisine bakmamasından kaynaklı!
6 stoper birden sakatlandı.
Galatasaray derbisinde o mevkide büyük ihtimalle yine Amrabat olacak.
Mourinho iyi bir plan kurmuştu.
Kaleci İrfancan, Skriniar'a veriyor topu; o da çizgide bekleyen Oğuz Aydın'a... Sonrasında ya Talisca istasyon oluyor ya da uzun Tadic'e oynuyorlar. Top Tadic'in koşu yoluna bir kaç kez atılınca çok yoruldu. Bu yaştaki bir oyuncuya bu kadar çok uzun top atılmaz.
Dzeko ağır olmasına karşın harika bir ilk yarı çıkardı. Geriye gelip oyun bağlantısını sağladı, attığı kritik paslarla takımını pozisyonlara soktu.
Alanyaspor'un geçiş oyununu oynayabilecek çok sayıda futbolcusu var. Fakat Fenerbahçe yaptığı her atağı bitirince bunu yapmayı başaramadılar. Bitirmek deyince yanlış anlaşılmasın. Korner, aut, gol... Bunların hepsi atak sonlandırmaktır. Oğuz Aydın her maç pırıl pırıl parlamaya devam ediyor.
Alanya karşısında da hem defansta hem ofansta çok çalıştı. Mourinho acaba, "Neden Oğuz'u daha önce farkedemedim" diyor mudur?
Talisca henüz yüzde 25'iyle oynuyor. Ölüsü dahi bizim ligimize yetecek sanki! Biraz hareketlendiğinde katkısı artacak.
Mourinho'nun tek hatası yorulan oyuncuları çıkarmak için geç kalmasıydı. Lakin bir tilki gibi ilmek ilmek işlediği taktiği, rakibin maçı neredeyse pozisyonsuz tamamlamasını sağladı.
GÜRCAN BİLGİÇ - İTALYAN İŞİ
Mourinho, İtalyan yardımcılarının hazırladığı planın bir parçası olarak, izleyenlere İtalya Ligi klasiği sundu. Olay şudur; İtalyan takımına karşı oynarsınız, top hep sizdedir, sağlı-sollu gelirsiniz ama maç bittiğinde tabelaya bir bakarsınız;
0-2 yazar.
İlk yarının planında oyunun tempo kazanmasının önüne geçerek, fırsat anlarını beklediler.
Usta oyuncuları vardı, etkisiz gibi gözükmelerine rağmen, defansın iki hatasından golleri çıkardılar.
Sami Hoca, hamle yaptı devre başlarken. Oğuz Aydın sağ kanatta tutunamadı Cordova karşısında. Peş peşe geldilen, pozisyonlar buldular. İki santrafor;
Talisca ve Dzeko'yu sürekli kendi ceza alanlarında topu uzaklaştırırken görmeye başladık.
Tamamen "teslim" haliydi. Her atak, bir öncekinden daha tehlikeli etkili oluyordu. Kenar yönetim bu durumu 25 dakika seyrettikten sonra hamle yapmaya karar verdi. Osayi sağ kanadı kapadı, İsmail orta sahayı bir fazlalaştırıp, Alanyaspor'un ikinci topları sürekli kapmasının önüne geçti. Bir daha da getirmediler Alanya'yı kalelerine.
Cihan Aydın'ın Szymanski ve Amrabat'a gösterdi sarı kartları izledik.
Szymanski'ye top gittikten sonra tekme atan Richard'ı da "gördüm seni" diyerek uyarmasını da gördük. Avantajı oynatıyor, oyuncu rakibe tekme atıyor, tek yorum "kırmızı kart" ama hakem "gördüm, yapma bir daha" diyor.
Bu hakemin FIFA kokartı alındı.
Sonuç; iyi veya kötü oynadı ama kazandı Fenerbahçe. Baskıyı, takibi devam ettiriyor. Dördüncü stoper sakatlığını da yaşadı.
Amrabat üçlünün parçası oldu.
Bakalım daha neler göreceğiz...