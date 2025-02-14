AZ Alkmaar-Galatasaray maçı spor yazarları yorumları: Sözün bittiği yer

Spor yazarları, temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 kaybettiği maçı yorumladı. İşte o yorumlar...
EVREN TURHAN- Buradan dönmek zor
AZ Alkmaar maçına eksik ve sakat oyuncularla beraber zor bir durumda gitti. Okan hoca, üçlü savunma ile başladı ancak başlangıç o kadar kötüydü ki takım durgun, rakip çok diri genç bir takım bir türlü oyun üstünlüğünü eline geçiremedi ve ciddi de pozisyonlar verdi.
Özellikle bugün Kaan, Berkan Jelert çok kötü oynadılar. Galatasaray sahada mücadele etmedi. Eksikler olabilir ancak maçtan bu kadar erken kopmak Galatasaray kalitesinde bir takıma yakışmadı. Abdülkerim olmasa maç ilk yarıda 4 olabilirdi.
Barış Alper'in yaptırdığı penaltı çok acemiceydi. Kaan Ayhan tecrübesindeki bir oyuncunun bu kadar kolay bir kart görmemesi gerekirdi. Oyun üstünlüğünü ele geçiremeyen Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra da iyice oyundan koptu.
Sara gününde değildi. Kaan ile çok uyumsuzlardı. Morata ileri uçta çok yalnız kaldı. Bir tek Sallai'yi iyiler arasında söyleyebiliriz.
Okan hoca değişikliklerde geç kaldı. Kerem hamlesi devrede olabilirdi. Galatasaray adına çok kötü bir gece oldu. 4-1'den çevirmek çok zor. Galatasaray'ın Avrupa macerası sanki sona erdi gibi.
MUSTAFA ÇULCU - Sözün bittiği yer
G. Saray eksiklikleri iliklerine kadar hissediyor. Beraberlik çok güzel dakikada gelse de kulübesiz Avrupa kupalarında mücadele edemezsin. Berkan, Barış, Mertens sahada yoklar. Hücum organizasyonu yok. Vur dibine düş peşine oynuyorlar. Savunma arkasına atılan her top tehlike oldu. Sahanın en iyisi rakibin sol beki Maikuma'nın bonservisi 800 bin Euro ama Jelert'in 9 milyon Euro. Sözün bittiği yer...
UEFA'nın elit kategori 37 yaşındaki Joao Pinheiro Portekiz'in hakemlikte yükselen değeri. Barış'ın 36'da Maikuma'ya yaptığı faul açık ve net penaltı Pinheiro'nun kararı doğru. Alkmaar, 47'de penaltı bekledi Abdülkerim'in hamlesi temiz penaltı yok. Lahdo'ya yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla 51'de Kaan'a çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. G.Saray'ın yediği 4. golde Jelert oyun gereği dışarıda olsa ofsaytı bozan ikinci oyuncu konumunda gol temiz. Diğer kartlar doğruydu. Pinheiro başarılı maç yönetti.
LEVENT TÜZEMEN- Galatarasaylı oyunculara yakışmadı
İstanbul'da mucize olur mu bilemem ama Galatasaray, Avrupa defterini Hollanda'da kapattı. Kaybetmek futbolun içinde var. Ancak teslimiyetçi olmak Galatasaraylı oyunculara yakışmadı. AZ Alkmaar maçı öncesi Okan Buruk'un elinde derin bir kadro yoktu. Ama Hollanda takımının oyunu hakkında elde bir röntgen vardı. Geniş alan bırakmak, uzun top oynamasına izin vermek ve güvenli oyunu tercih etmemek Okan Buruk'un zaafıydı.
Bir atasözü şöyle der: İlk iliği kaçıran, düğmeleri ilikleyemez. Okan Buruk'un dama taşı gibi sürekli Jelert, Kaan Ayhan, Barış, Sallai ve Berkan'nı yerlerini değiştirmesi çaresizliğinin göstergesiydi. Eksik kadronun daha dengeli oynaması ve rakibe fazla pozisyon vermemesi için "Kompakt futbol" anlayışını Okan Buruk'un düşünmemesi tamamen akıl tutulmasıydı. Mourinho'nun beğenilmemesine rağmen savunma güvenliğinden vazgeçmemesi doğru bir hamledir. Bu arada bazı oyuncular da Okan Buruk'a yardımcı olmadığı gibi resmen köstek oldular.
Frikik golü öncesi Kaan Ayhan rakibine arkadan faul yapıyor. Gerek var mı? Yok ama Kaan "Tank" gibi olunca faul yapmayı tercih etti. Gördüğü ikinci sarı kartla birlikte oyundan atılması "İhanet" gibiydi. Okan Buruk'un geçen yıl Sparta Prag maçında oyundan atıldığını bildiği halde Kaan'ı orta alandan alıp sağ beke koyması kırmızı karta davetiyeydi. Yenen penaltı golünde Barış Alper çevre kontrolü yapmaması amatörce bir hataydı. Penaltı sonrası maalesef Barış kafa olarak oyundan düştü.
BÜLENT TİMURLENK- Teknik kadronun gevşek vidaları!
Olaylar Galatasaray'da hiçbir yöneticilik tecrübesi olmayan, menajerler marifetiyle transfer yapmaya çalışıp, eline gözüne bulaştıran, sıkıştığında da sırtını dayadığı GSİYAD'a güvenip G.Saray başkanına istifa tehdidinde bulunan İbrahim Hatipoğlu'nun eşrafıyla gülümseyerek kestiği, üzerinde 'Bu sene o sene' yazan Avrupa Ligi pastasıyla başladı. Futbol böyle şımarık adamları sevmez.
İlk 8 şansını fikstürün son maçı olan Ajax'a bırakmak, yetmedi bir de üstüne play-off turunda omurgadan 3 adamı kaybetmek Okan Buruk'un takımı için play-off turunda koskoca bir hendekti. G.Saray'ın, Berkan'ın 11'de başladığı bir maçı kazanma ihtimali her zaman düşüktür. Hele bir de defans hattında ve hatta 3'lü defansla oynuyorsa. G.Saray, dün 3'lü başladığı, 4'lü devam ettiği oyunda ne diziliş olarak ne de taktik olarak ne oynadığını bilmeyen bir takımdı.
Okan Buruk, maçtan önce 11'inin sızdırıldığından muzdaripti. Ajax deplasmanı ve dünkü maç öncesinde yol geçen hanına dönen G.Saray kampında berberlerin futbolcu katında fotoğraf çekildiği, lobideki kalabalığın futbolcuları rahatsız ettiği, yetmedi böylesi kritik deplasmandan 3 gün öncesinde cezalı Torreira'nın doğum gününde vur patlasın çal oynasın diyen takımın 11'i sızsa ne olur sızmasa ne olur. İdeal 11'in sahada olmadığı doğrudur. Ancak teknik kadronun bu gevşek vidalarını başkan Dursun Özbek sıkmalı. Çünkü futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, Avrupa Ligi pastasını yiyor.