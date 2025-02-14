AZ Alkmaar-Galatasaray maçı spor yazarları yorumları: Sözün bittiği yer

UEFA'nın elit kategori 37 yaşındaki Joao Pinheiro Portekiz'in hakemlikte yükselen değeri. Barış'ın 36'da Maikuma'ya yaptığı faul açık ve net penaltı Pinheiro'nun kararı doğru. Alkmaar, 47'de penaltı bekledi Abdülkerim'in hamlesi temiz penaltı yok. Lahdo'ya yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla 51'de Kaan'a çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. G.Saray'ın yediği 4. golde Jelert oyun gereği dışarıda olsa ofsaytı bozan ikinci oyuncu konumunda gol temiz. Diğer kartlar doğruydu. Pinheiro başarılı maç yönetti.

LEVENT TÜZEMEN- Galatarasaylı oyunculara yakışmadı İstanbul'da mucize olur mu bilemem ama Galatasaray, Avrupa defterini Hollanda'da kapattı. Kaybetmek futbolun içinde var. Ancak teslimiyetçi olmak Galatasaraylı oyunculara yakışmadı. AZ Alkmaar maçı öncesi Okan Buruk'un elinde derin bir kadro yoktu. Ama Hollanda takımının oyunu hakkında elde bir röntgen vardı. Geniş alan bırakmak, uzun top oynamasına izin vermek ve güvenli oyunu tercih etmemek Okan Buruk'un zaafıydı.

Bir atasözü şöyle der: İlk iliği kaçıran, düğmeleri ilikleyemez. Okan Buruk'un dama taşı gibi sürekli Jelert, Kaan Ayhan, Barış, Sallai ve Berkan'nı yerlerini değiştirmesi çaresizliğinin göstergesiydi. Eksik kadronun daha dengeli oynaması ve rakibe fazla pozisyon vermemesi için "Kompakt futbol" anlayışını Okan Buruk'un düşünmemesi tamamen akıl tutulmasıydı. Mourinho'nun beğenilmemesine rağmen savunma güvenliğinden vazgeçmemesi doğru bir hamledir. Bu arada bazı oyuncular da Okan Buruk'a yardımcı olmadığı gibi resmen köstek oldular.

Frikik golü öncesi Kaan Ayhan rakibine arkadan faul yapıyor. Gerek var mı? Yok ama Kaan "Tank" gibi olunca faul yapmayı tercih etti. Gördüğü ikinci sarı kartla birlikte oyundan atılması "İhanet" gibiydi. Okan Buruk'un geçen yıl Sparta Prag maçında oyundan atıldığını bildiği halde Kaan'ı orta alandan alıp sağ beke koyması kırmızı karta davetiyeydi. Yenen penaltı golünde Barış Alper çevre kontrolü yapmaması amatörce bir hataydı. Penaltı sonrası maalesef Barış kafa olarak oyundan düştü.