Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti. Kanarya, Kadıköy'de 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorun avantajıyla çeyrek final biletini alarak sahadan ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken o isim için ise övgü dolu ifadeler kullandılar. İşte spor yazarlarımızın maça dair görüşleri...
Fenerbahçe İstediğini aldı- OKTAY DERELİOĞLU
Maç öncesi tur biletini cebine koymuş bir Fenerbahçe vardı fakat ilk 45 dakikada o bilet cepten çıkıp masanın ortasına konabilirdi.
Belçika ekibi iki dakikada üst üste iki yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Belçika maçında da benzer bir durum yaşanmış, Gilloise golleri atamayınca Fenerbahçe fişi çekmişti.
İsmail Kartal her ne kadar rotasyon yapmak istese de ilk 11 oyuncularının büyük bölümü sahadaydı. Bence Kartal, doğru olanı yaptı bu seviyede rakibi çok da hafife almamak gerekirdi.