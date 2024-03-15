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Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti. Kanarya, Kadıköy'de 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorun avantajıyla çeyrek final biletini alarak sahadan ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken o isim için ise övgü dolu ifadeler kullandılar. İşte spor yazarlarımızın maça dair görüşleri...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 06:58 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:27
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik 1

Fenerbahçe İstediğini aldı- OKTAY DERELİOĞLU
Maç öncesi tur biletini cebine koymuş bir Fenerbahçe vardı fakat ilk 45 dakikada o bilet cepten çıkıp masanın ortasına konabilirdi.

Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik 2

Belçika ekibi iki dakikada üst üste iki yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Belçika maçında da benzer bir durum yaşanmış, Gilloise golleri atamayınca Fenerbahçe fişi çekmişti.

Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik 3

İsmail Kartal her ne kadar rotasyon yapmak istese de ilk 11 oyuncularının büyük bölümü sahadaydı. Bence Kartal, doğru olanı yaptı bu seviyede rakibi çok da hafife almamak gerekirdi.

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