Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik

Fenerbahçe İstediğini aldı- OKTAY DERELİOĞLU Maç öncesi tur biletini cebine koymuş bir Fenerbahçe vardı fakat ilk 45 dakikada o bilet cepten çıkıp masanın ortasına konabilirdi.

Belçika ekibi iki dakikada üst üste iki yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Belçika maçında da benzer bir durum yaşanmış, Gilloise golleri atamayınca Fenerbahçe fişi çekmişti.

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İsmail Kartal her ne kadar rotasyon yapmak istese de ilk 11 oyuncularının büyük bölümü sahadaydı. Bence Kartal, doğru olanı yaptı bu seviyede rakibi çok da hafife almamak gerekirdi.

