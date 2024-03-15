Mert Hakan'dan İsmail Kartal'a şok hareket! İşte o görüntüler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

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Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.