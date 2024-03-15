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Mert Hakan'dan İsmail Kartal'a şok hareket! İşte o görüntüler...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında konuk ettiği Union Saint Gilloise'ya 1-0 yenilmesine rağmen turu geçmeyi bildi. Kanarya'da oyuna sonradan giren ve sakatlanarak kenara gelen Mert Hakan Yandaş'ın teknik direktör İsmail Kartal'a flaş bir harekette bulunduğu öğrenildi. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 13:08 Güncelleme 15 Mart 2024, 13:08
Mert Hakan’dan İsmail Kartal’a şok hareket! İşte o görüntüler... 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Mert Hakan’dan İsmail Kartal’a şok hareket! İşte o görüntüler... 2

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Belçika temsilcisi 68. dakikada Rasmussen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mert Hakan’dan İsmail Kartal’a şok hareket! İşte o görüntüler... 3

Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.

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