Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yazdı

Onların da bazı hamleleri artık kesin olarak yapması gerekir.

Her kötü giden milli maçtan sonra ağlayan Lucescu, acaba dün neredeydi.

Böyle bir maç oynanıyor, Lucescu Bey nerede? Eğer dün Trabzon'a gelmediyse yuh olsun ona!

Trabzonspor'da dün bir 'bıdık' vardı o boyuna posuna rağmen orkestra şefi gibi takımı yönetti. Abdülkadir dün yıldızlaştı. Yusuf, fizik olarak çok iyi durma geldiğini çektiği şutlarla gösterdi. Sosa "Daha çok sahneye çıkmalı" derken müthiş bir golle neticeyi tayin etti.