Fenerbahçe Fırtınaya teslim! (Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1)

Fenerbahçe 'Fırtına'ya teslim! (Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1)

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 18 maç sonra Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler Koeman yönetiminde 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

25 Kasım 2018 Pazar, 21:09:06 Güncelleme: 21:10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





