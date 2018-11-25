Fenerbahçe Fırtınaya teslim! (Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1)

Fenerbahçe 'Fırtına'ya teslim! (Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1)
Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 18 maç sonra Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler Koeman yönetiminde 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı.
25 Kasım 2018 Pazar, 21:09:06
Güncelleme: 21:10:58
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna üstün olan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bordo-mavili takım bir penaltı atışından da faydalanamadı.
Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta barajdaki Slimani'nin eliyle müdahalesi sonrası bordo-mavili takım penaltı kazandı. 26. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında Harun Tekin gole izin vermedi.
Trabzonspor'un birçok pozisyona girdiği ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda üstün olan taraf yine ev sahibiydi. 50. dakikada Novak'la Trabzonspor golü buldu:
Yusuf Yazıcı'nın pası ile sağ kanatta buluşan Joao Pereira, ortasını arka direkte bulunan Filip Novak'a yaptı. Novak'ın kafa vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in solundan ağlarla buluştu.