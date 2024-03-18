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Bravo Eren! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu: İşte o anlar...

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrılırken bitiş düdüğünün ardından ortam gerildi. Taraftarın sahaya girmesiyle istenmeyen olaylar yaşanırken, Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın yaptıkları alkış aldı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 14:46 Güncelleme 18 Mart 2024, 14:46
Bravo Eren! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu: İşte o anlar... 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Bravo Eren! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu: İşte o anlar... 2

Sarı-lacivertlilerin golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi'den geldi. Trabzonspor'un gollerini ise Enis Bardhi ve Trezeguet (p) kaydetti.

Bravo Eren! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu: İşte o anlar... 3

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli futbolcular galibiyeti kutlarken, bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşandı.

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