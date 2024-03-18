Bravo Eren! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu: İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi'den geldi. Trabzonspor'un gollerini ise Enis Bardhi ve Trezeguet (p) kaydetti.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli futbolcular galibiyeti kutlarken, bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşandı.