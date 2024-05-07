Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Fener lige havlu attı

Son lig şampiyonluğunu 2013-2014 yıllarından yaşayan Fenerbahçe, bu yıl da işini mucizelere bıraktı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti ve zirvede puan farkı 6'ya yükseldi. Takvim spor yazarları, Konyaspor-Fenerbahçe maçına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
FENER LİGE HAVLU ATTI- İLKER YAĞCIOĞLU
Dün akşam bir anlamda şampiyonluk için 'Tamam mı devam mı' maçını oynadı Fenerbahçe... Ama ilk 45 dakikaya baktığımızda şampiyonluğa çoktan havlu atmış bir takım görüntüsü vardı.
Buna rağmen, ilk 45 dakikada Tadic ve Mert Hakan ile iki net pozisyonu da Fenerbahçeli oyuncular harcadı. Maç boyu rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Konyaspor'un da hücum anlamında çok sıkıntılı bir takım olduğu aşikardı.