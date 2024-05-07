Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Fener lige havlu attı

FENER LİGE HAVLU ATTI- İLKER YAĞCIOĞLU Dün akşam bir anlamda şampiyonluk için 'Tamam mı devam mı' maçını oynadı Fenerbahçe... Ama ilk 45 dakikaya baktığımızda şampiyonluğa çoktan havlu atmış bir takım görüntüsü vardı.

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Buna rağmen, ilk 45 dakikada Tadic ve Mert Hakan ile iki net pozisyonu da Fenerbahçeli oyuncular harcadı. Maç boyu rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Konyaspor'un da hücum anlamında çok sıkıntılı bir takım olduğu aşikardı.