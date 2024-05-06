Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi gol krallığını kazanabilir ama o ödülü alamayacak! Arjantinli süper yıldıza büyük şok…

1 Trendyol Süper Lig'de dün akşam Sivasspor'u 6-1 ile geçen Galatasaray'da gollerin ikisi Mauro Icardi'den geldi. İmza attığı iki dönemde de taraftarların "Aşkın Olayım" şarkısıyla coştuğu ve her geçen gün daha da sevdiği tangocu, bu sezon krallık yarışında da ilk sırada bulunuyor. Daha önce bu sevinci Inter forması giydiği 2014-2015 ve 2017-18 sezonlarında yaşamıştı. Bu kez de Süper Lig'de adını ilk sıraya yazdırdı ve farkı giderek açıyor. Ancak başarılı forvetin o ödülü alamaması gündemde. Detaylar haberimizde yer alıyor.

2 Inter'de iki kez kral oldu Mauro Icardi adını dünyanın en önemli golcüleri arasına yazdırdığı Inter ile ilk olarak 2014-15 sezonunda 22 yaşındayken 36 maçta 22 gol atarak kral unvanını almıştı. İkincisinde ise 2017-2018 sezonunda bu kez 29 defa ağları sarsarak en fazla gol atan isim olmayı başarmıştı. Süper Lig'de de bu sene fileleri havalandırma sayısı 23 olarak kaydedildi. Bu da kendisini zirve yarışında en öne attı.